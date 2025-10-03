Llega la 15°edición de “San Isidro Jazz” con lo mejor de la escena jazzística argentina

Desde hoy y hasta el 23 de octubre, bares y teatros ofrecerán shows en el marco de uno de los festivales musicales mas importantes a nivel lcoal. Habrá funciones diurnas y nocturnas en Beccar, Acassuso, Boulogne, Villa Adelina y Martínez. El festival es fruto de un trabajo conjunto entre el Municipio y el sector privado.

San Isidro se convertirá durante el mes de octubre en la capital del jazz argentino, con una amplia gama de shows y más de 50 destacados músicos en escena. El primer fin de semana, el PreFest llegará al Parque del Golf de Villa Adelina; la estación de trenes de Boulogne; la calle Alvear, Martínez; el Paseo Costero 33 Orientales, Beccar; y el Puerto de San Isidro. El segundo fin de semana, el Museo Pueyrredón será el escenario principal de esta gran fiesta del jazz.

“El festival convoca a los amantes del jazz y también a los que no lo frecuentan tanto a compartir el espacio público y disfrutar de una enorme grilla de grandes artistas. Una iniciativa que reúne el esfuerzo conjunto entre el sector público y el privado que se sumará con shows también imperdibles”, sostuvo Carolina Ruggero, subsecretaría de Cultura de San Isidro sobre el destacado encuentro anual que tiene la dirección artística de Hernán Román.

El PreFest comenzará el viernes 3, a las 18 h, en el Parque del Golf de Villa Adelina (Luis María Drago 299) y tendrá a Del Norte Big Band en escena, integrada por dieciocho músicos. El sábado 4, Lucho Pellegrini estará presentando el show Swingin ́Drums en una doble función: a las 11.30 h como dúo en la plaza seca de la estación de Boulogne, y a las 16 h como cuarteto en la peatonal Alvear, Martínez.

El domingo 5, a las 12, en el Puerto de San Isidro (Primera Junta y Tiscornia) será el turno de la destacada cantante Barbie Martínez. Estará acompañada por cuatro músicos y abordará una selección de standards de grandes compositores norteamericanos. Luego, a las 17 h, el Paseo Costero 33 Orientales (33 Orientales y el río), Beccar, recibirá a Morrotrønik, liderado por Noel Morroni, pianista y compositor.

En el Museo Pueyrredón (Rivera Indarte 48, San Isidro), y con gastronomía de por medio, el festival abrirá el viernes 10 de octubre, a las 19 h, con Dannemann Quartet, liderado por Federico Dannemann, uno de los guitarristas más destacados de Sudamérica, quien se presentará junto con Jerónimo Carmona (contrabajo), Oscar Giunta (batería) y Rodrigo Domínguez (saxo). Una noche que será cerrada a las 21 h por Makumba, liderada por Chiljud, talentoso cantante y saxofonista de Vinocio. Un quinteto que hace afro beat y ritmos africanos fusionados con jazz.

El sábado 11, a las 19 h, Tomás Torres 5 presentará en el escenario del Pueyrredón a La mano, disco debut del ecléctico guitarrista que lidera esta banda. Un trabajo de siete canciones con influencias que van desde el jazz moderno y el hip hop hasta Luis Alberto Spinetta.

La última función del festival, a las 21 h, estará a cargo de Nico Sorín y su Piazzolla Electrónico, interpretado por un septeto de lujo. El show está basado en el concierto que Astor dio en el Teatro Olympia de París (1977), y tendrá temas como Libertango, Meditango y Adiós Nonino, entre otros, con arreglos del propio Sorín y aires rockeros.

En caso de mal tiempo, los shows del Museo Pueyrredón se trasladarán al Colegio San Juan El Precursor, Salón Papa Francisco, en Estanislao Díaz 939, Bajo de San Isidro, con capacidad limitada.

Además, en el marco de esta semana, la saxofonista Yamile Burich hará dos presentaciones en la vía pública: el domingo 5 de octubre, a las 15 h, en Plaza 9 de Julio, Monseñor Larumbe y Necochea, Martínez, y el sábado 11 de octubre, a las 15.30 h, en la Plaza Mitre, Av. del Libertador 16.300, San Isidro. En ambos casos, llevará adelante el show Cantando al sol, con música de María Elena Walsh.

Para conocer toda la programación, ingresar al siguiente link:

https://www.sanisidro.gob.ar/municipio/cultura/sanisidrojazz