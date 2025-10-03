Cinco nuevas oftalmólogas se graduaron en el Hospital Escuela Municipal “Juan D. Perón”

José C. Paz, Referente Latinoamericano en Formación Médica Especializada

“La gestión del Intendente Mario Ishii continúa cosechando éxitos que posicionan a José C. Paz como un faro de excelencia académica y salud pública en el continente”, sostienen fuentes municipales.

El jueves 2 de octubre, el Hospital Escuela Oftalmológico Municipal “Juan Domingo Perón” (Av. Hipólito Irigoyen 3028) celebró con gran emoción la graduación de cinco médicas residentes, oriundas de distintos países de Latinoamérica, quienes culminaron su especialización en Oftalmología.

“Este logro no sólo es un orgullo para el distrito y el país, sino que reafirma la visión del intendente Ishii de dotar al municipio de instituciones de primer nivel”, afirman con orgullo desde el Municipio.

(*) Un nosocomio de Alto Nivel con Sello Paceño

Desde su inauguración del posgrado en 2016, impulsado por el Dr. Marcelo Pellegrino y la Intendencia, el Hospital Escuela ha sido un verdadero semillero de profesionales. Actualmente, la residencia en oftalmología cuenta con 23 médicos residentes que se forman integralmente, realizando tareas asistenciales de 1°, 2° y 3° nivel y preparando trabajos científicos presentados en congresos nacionales e internacionales. El título otorgado por el hospital municipal está avalado por diversas universidades argentinas y médicos especialistas con convenios en el Conosur, garantizando una formación de vanguardia que les permite a los graduados desenvolverse con todas las herramientas teóricas y prácticas en el plano profesional.

(*) El Futuro de la Oftalmología se Forma en José C. Paz

La jornada también marcó un nuevo inicio, con la bienvenida a ocho nuevos residentes que se sumarán al equipo para formarse durante los próximos cuatro años. En este acto de relevancia, estuvieron presentes acompañando y entregando los diplomas a las flamantes oftalmólogas: la Intendenta Interina, Lic. Lorena Espina, en representación del Dr. H.C. Mario Ishii; el Director del Hospital Oftalmológico, Dr. Marcelo Pellegrino; la Secretaria de Salud, Claudia López y la Subsecretaria de Salud, Elizabeth Marín.