El Municipio de Tigre realizó una nueva entrega de anteojos a través del programa “Para verte Mejor”

En General Pacheco, autoridades del Gobierno local encabezaron el cuarto encuentro del año en la Escuela Primaria N° 36. Se trata de una iniciativa que está destinada a alumnos de 1ro a 6to grado de instituciones de gestión pública de Tigre.

El Municipio de Tigre llevó adelante la entrega de más de 100 pares de anteojos en el marco del programa “Para Verte Mejor”. El evento, encabezado por la secretaria de Desarrollo Social y Políticas de Inclusión, Gisela Zamora, se realizó en General Pacheco y estuvo destinado a alumnos y alumnas del nivel primario de instituciones de gestión estatal del partido.

“Estamos en la Escuela Nº36 de General Pacheco con el programa Para Verte Mejor, impulsado por el intendente Julia Zamora, junto a Fundación Volkswagen y Óptica Visión. Esto permite que nuestros niños y niñas de primer y sexto grado reciban sus lentes tan importantes para poder estudiar. Desde el 2008, se llevan entregados más de 16.000 pares de anteojos, y en lo que va del año es la cuarta entrega con más de 600 jóvenes beneficiados. Aprovechamos para hablar con las familias y docentes, reafirmando que esta es una política que continuaremos llevando adelante en todo el territorio de Tigre”, destacó Gisela Zamora.

Las autoridades destinaron lentes a las escuelas primarias N°53, N°41, N°36, Escuela de Educación Especial N°505 y a la Fundación Nosotros. La iniciativa se implementa en el marco del Programa de Sanidad Escolar (PROSANE) y se ejecuta en todas las escuelas primarias y especiales del distrito.

“Para Verte Mejor” es una política pública impulsada por el Municipio de Tigre que articula a las áreas de Salud y Educación. Consiste en la realización de chequeos a chicos y 1ro a 6to grado de las escuelas de gestión estatal para determinar si requieren los anteojos. La propuesta se lleva a cabo en conjunto con Volkswagen y Óptica Visión Tigre.