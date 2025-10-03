Se viene una nueva edición de “La Noche de los Museos” en el Municipio de Tigre

El sábado 4 de octubre desde las 18 a 00 h., vecinos y vecinas podrán participar de actividades culturales en diferentes establecimientos del distrito. La propuesta libre y gratuita contará con visitas guiadas, talleres, espectaculares musicales, conversatorios, entre otras.

En el marco de “La Noche de los Museos”, el Municipio de Tigre invita a la comunidad a disfrutar de forma libre y gratuita de actividades culturales en diferentes establecimientos del distrito.

La actividad se realiza en los siguientes museos:

Casa de las Culturas

Bartolomé Mitre 370, Tigre centro

– 18 a 20 h. | Estación temática de maquillaje “Vanguardias del arte”

– 17:30 a 18.30 h. | Taller Li – Tao “Formas en común” de Casa Museo Xul Solar

– 19 h. | Presentación del Libro “Villa Carmen” de Diego de Gregori

– 20: 15 h. | Dúo de violines (Catalina Sfilio y Diego Sosa) / Pintura en vivo por Claudia Cardoso Geller

– 20:30 h. | Presentación gráfica de Ernesto Dell’Armi por Casa Museo Haroldo Conti

El Museo de la Reconquista

con la participación de la Casa Museo Sarmiento

Av. Liniers 818, Tigre centro

“El Delta productivo que soñó Sarmiento”

– 18.30 y 21:30 h. | Visita guiada a la reserva.

– 19 y 22:30 h. | Visita guiada en el Museo.

– 20:30 y 23:15 h. | Presentación del Ballet Municipal de folclore y tango

– 20 y 22 h. | Conversatorio de Leonardo Visciglia sobre los orígenes del poncho.

– 21 h. | Reconquista Rock en el Auditorio.

Museo de Arte Tigre (MAT)

Av. Victorica 972, Tigre centro

– 18: 30 a 19:00 h. | Apertura del museo.

– 19 a 20 h. | Charla de Adrián Paiva.

-20 a 21:30 h | recorrida y visitas guiadas por el museo.

-21:30 h a 22 h | Cierre del museo