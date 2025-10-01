Martín “Campi” Campilongo, Lorena Vega y “The Beats” estarán este fin de semana en San Fernando

En el escenario del Teatro Otamendi se presentarán: este viernes a las 20h, “Campi” con su ciclo de humor; el sábado a las 20h, Lorena Vega y Laura Paredes con “Las Cautivas”; y el domingo a las 18h la íconica banda “The Beats”. Reservas en la web www.teatrootamendi.com

La sala teatral más moderna de la región, con capacidad para 500 espectadores y equipamiento de última tecnología continúa con una programación de grandes espectáculos que incluye: cine, humor, música y teatro. Se puede conocer la cartelera en www.teatrootamendi.com o en la boletería: Sarmiento 1477.

Este viernes 03/10 a las 20h Martín “Campi” Campilongo llega con su ciclo humorístico “Campi de Gira: Monólogos Argentinos”, interpretando a seis de sus mejores personajes, regalando risas al público en cada acto.

El sábado 04/10 a las 20 h Lorena Vega y Laura Paredes actuarán en una historia del siglo XIX, cuando un malón irrumpe en una boda y secuestra a la novia, una mujer francesa llamada Celine. Ya en la tribu, la joven será salvada por la india Rosalila, con quien se fugará a través de la geografía pampeana y sus peligros, en un regreso al origen de la mitología argentina.

El domingo 05/10 a las 18h se presentará “The Beats”, una banda tributo a “The Beatles” que ofrece una obra musical y teatral recreando la música de uno de los movimientos culturales más relevantes de todos los tiempos.

La propuesta comienza el jueves 02/10 a las 20h con la proyección de “Corre, Lola, corre”, película alemana de acción y drama dirigida por Tom Tykwer (1998, 76 min). La historia sigue a Lola, quien tiene solo 20 minutos para conseguir 100 mil marcos y evitar que su novio Manni sea asesinado por un traficante.

Las entradas se adquieren en www.teatrootamendi.com. Para más información, dirigirse a Sarmiento 1477, San Fernando, o llamar al (11) 2713-1966 de lunes a viernes de 10 a 20 horas.