El programa “Si Cumplís, Ganás” continúa premiando a vecinos de Tigre por pagar en tiempo y forma sus tasas municipales

El Gobierno local entregó televisores LED a contribuyentes de General Pacheco y Tigre centro correspondientes al sorteo de mayo y junio. La propuesta se creó en 2010 con el fin de estimular el compromiso tributario de la comunidad.

El Municipio de Tigre, a través de su programa “Si Cumplís, Ganás”, reconoció a contribuyentes del distrito por pagar sus tasas en tiempo y forma. Se los premió con televisores LED correspondientes a los sorteos de mayo y junio.

Las cuentas beneficiarias fueron de vecinos de las localidades de General Pacheco y Tigre centro. La propuesta – que lleva más de 15 años – tiene la finalidad de estimular el compromiso tributario de la comunidad.

Para consultar sobre la iniciativa, ingresar a www.tigre.gov.ar, comunicarse al 4512-4549 (Dirección de inteligencia fiscal) o vía correo electrónico a: [email protected].