Ciclo lectivo 2026: se abren las las preinscripciones para los jardines maternales del Municipio de Tigre
Del lunes 6 al viernes 17 de octubre estará disponible el registro online para las salas de 2 años en los establecimientos del centro de la ciudad y Don Torcuato. Las vacantes son limitadas y el formulario no asegura el ingreso. Para completarlo CLICK AQUÍ.
El Municipio abre las preinscripciones para los jardines maternales de Tigre centro y Don Torcuato. Desde el lunes 6 hasta el viernes 17 de octubre, estará habilitado el registro online para el ciclo lectivo 2026. Se podrán anotar niñas y niños residentes del distrito que cumplan con el requisito de edad para ingresar a las salas de 2 años.
Las preinscripciones se realizan vía web, para hacerlo deben ingresar a CLICK AQUÍ. Una vez completado el formulario, se entregará un turno para la presentación de la documentación correspondiente. Cabe destacar que las vacantes son limitadas y completar la inscripción no garantiza el ingreso.
Los jardines habilitados para este proceso son:
-Jardín Municipal Tigre Centro
Dirección: Sáenz Peña 785, Tigre Centro.
Sala de 2 años: para niñas y niños nacidos entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024.
-Jardín Municipal Don Torcuato
Dirección: Padre Berruete 2522, Don Torcuato.
Sala de 2 años: para niñas y niños nacidos entre el 1 de julio de 2023 y el 30 de junio de 2024.
Para más información, las y los interesados pueden comunicarse con el área de Educación a través de sus redes sociales: Facebook Educación Tigre e Instagram @educaciontigre.