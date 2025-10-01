Llega la 6° edición de Expo Empleo Gastronómica en el Polo de Formación y Empleo

El próximo jueves 2 de octubre, de 10 a 12 horas, una nueva jornada de Expo Empleo VL Edición Gastronómica abrirá sus puertas con entrada gratuita para todos los vecinos, en el salón del Polo de Formación y Empleo (Hilarión de la Quintana 2168, Olivos).

Aquellos residentes de Vicente López que se encuentren en búsqueda de nuevas oportunidades laborales dentro del rubro de la gastronomía podrán participar de este espacio, pensado para acercar el contacto a las empresas y facilitar la circulación de currículums. La propuesta tiene como fin funcionar como puente entre las compañías que generan oportunidades laborales en el municipio y los vecinos que se encuentren en búsqueda activa de empleo.

En esta nueva edición participarán grandes empresas del sector gastronómico, como Café Martínez, El Club de la Milanesa, Jaka, Aramark, Tostado Café Club, Mostrador Santa Teresita, Good Roots, Food Service, Ceta Capital Humano y Simplia, que cuentan con búsquedas activas y estarán recibiendo currículums.

De esta manera, desde la Municipalidad se continúa trabajando para acompañar a los vecinos a conseguir empleo, generando nuevas oportunidades para la inserción laboral y facilitando el contacto directo con empresas de Vicente López.

Además, el municipio cuenta con un Portal de Empleos donde la comunidad puede acceder a las distintas búsquedas laborales activas para todos los rubros, según el sector y la localidad, y más de 100 cursos gratuitos de capacitación para mejorar sus oportunidades y agilizar la salida laboral.

El evento es gratuito y cuenta con vacantes limitadas, por lo que es necesario inscribirse previamente. La inscripción se realiza a través de un formulario en línea y será confirmada mediante mail o WhatsApp.

Los interesados pueden anotarse en el siguiente enlace: Link al formulario de inscripción