Fabián Vena con su comedia y más shows llegan al Teatro Martinelli de Victoria

Este teatro histórico de San Fernando anuncia su programación para octubre y noviembre, con propuestas escénicas y musicales a precios accesibles, además de talleres y actividades sin costo. La cartelera completa está disponible en www.teatromartinelli.com o en la boletería del teatro (Lavalle 3021, San Fernando).

El sábado 11 a las 20h, en el Teatro Martinelli, se presentará el reconocido actor argentino Fabián Vena, regresa a escena con su unipersonal “Quien soy yo: Filosofía Clandestina”, en el que personificará a un profesor de Filosofía que, tras ser expulsado de la universidad, decide continuar su vocación en el anonimato, donde encuentra su verdadera voz.

El sábado 4 a las 20h, “La Gitana Trío” lleva al escenario su primer disco “La Fiesta del Conventillo”, acompañado por un Sainete Criollo con 16 artistas. La obra narra la historia de cómo “La Pulpera de Santa Lucía” deja su pueblo para buscar a su amado Tito en un conventillo porteño.

El domingo 5 a las 19h, “La Keila” ofrece su espectáculo “Tangos mientras pasa el tren”. La cantante oriunda del Litoral Argentino, comparte canciones y relatos inspirados en el paisaje y los sonidos sanfernandinos.

El domingo 12 a las 19h, llega “Pajarraquito”, un unipersonal de teatro y títeres que aborda vínculos familiares en un contexto de enfermedad, cuidado y búsqueda de sentido.

El sábado 18 a las 20h, sube a escena “Justicia Poética”: un relato que sigue a dos hermanas que, tras la muerte de su madre, enfrentan una larga espera por el servicio fúnebre. Allí surgen viejos rencores marcados por un amor del pasado, cuando la aparición del personaje en cuestión, tensiona aún más el vínculo fraternal.

El ciclo de octubre cierra el domingo 2 de noviembre a las 19h en el festejo del Día del Isleño, que contará con la participación del cantante Carlos Alonso y su concierto “Añoranzas Isleñas”, realizando un recorrido musical con imágenes de nuestro Delta sanfernandino.

Las entradas para estos shows se adquieren en www.teatromartinelli.com o en la boletería del teatro en Lavalle 3021, San Fernando.

Durante esa misma jornada, habrá una exposición colectiva de artistas locales que dedican su arte al Delta: el Círculo de Escritores de San Fernando, S.A.D.E filial Delta y Sociedad Sanfernandina para el Arte. La entrada es gratuita con reserva previa a través del sitio web del teatro.

Además, durante todo octubre y noviembre continuarán los Talleres de Cine y Filosofía sin costo, dictados por los docentes Agustín Kazah y Matías Meza. Los mismos requieren de inscripción previa, que deberá realizarse a través de la página del teatro o en boletería.

Ante cualquier consulta, otros medios de comunicación disponibles son: [email protected] o el teléfono 4746-4173.