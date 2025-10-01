Ramón Lanús y Patricia Bullrich hicieron entrega de 18 nuevos patrulleros para reforzar la seguridad de San Isidro

La Ministra también se refirió al triple femicidio y dio precisiones (ver el primer video al pie de la nota). Las camionetas están equipadas con la última tecnología para fortalecer las tareas de prevención y para combatir el delito en el distrito, compradas por el Municipio para la Patrulla local. También se presentó una nueva fuerza para combatir delitos complejos. Y en el último vídeo al finalizar la nota el concejal electo Jorge Alvarez habló con Para Todos de la seguridad en San Isidro.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, entregó hoy a la Patrulla Municipal, 18 nuevas camionetas equipadas con la última tecnología para fortalecer las tareas de prevención y combatir el delito. Los móviles fueron adquiridos con fondos municipales.

Con esta nueva adquisición, la gestión actual sumó ya 51 móviles nuevos lo que permitió aumentar fuertemente el patrullaje en todo el distrito. Son camionetas Toyota Hilux 4×4, totalmente blindadas, con sistemas de comunicación, GPS y cámaras de última tecnología que permiten realizar un seguimiento en vivo de los recorridos por las 40 cuadrículas del distrito.

“Estamos gobernando sin conformarnos, sin decir que no se puede, sin echar la culpa de los problemas a otros. Antes de asumir dije que nos íbamos a hacer cargo de la seguridad y demostramos con hechos que estamos cumpliendo. Estos 18 patrulleros se suman a los 33 que entregamos el año pasado y significan más patrullaje en las calles de todos los barrios, más prevención y más seguridad. Estamos haciendo la inversión en seguridad más grande de la historia del distrito”, afirmó el intendente Ramón Lanús, durante el acto con vecinos en la plaza Alsina.

En referencia a la ministra, Lanús aseguró: “Patricia, con el coraje que la caracteriza, está llevando adelante políticas que nos van hacer vivir a todos más tranquilos y es una gran aliada de los sanisidreses”, por el apoyo de las fuerzas federales a nivel local en el combate contra el delito.

Bullrich por su parte, sostuvo: “Los tres niveles de gobierno tenemos que trabajar juntos para lograr que la seguridad, la vida, la libertad, la defensa de la propiedad de cada ciudadano esté garantizada. La baja en la cantidad de delitos en general en San Isidro y de homicidios en Argentina no es casualidad, es fruto de ese trabajo. Hay que ser duros con los delincuentes, estar con las víctimas y proteger a la sociedad, aunque el gobernador de la provincia no lo entienda”, y adelantó que impulsan una Ley Antimafias y un nuevo Código Penal juvenil.

Durante el acto el intendente presentó además una nueva Brigada de Operaciones Inmediatas (BOI), una nueva unidad especial de la fuerza de seguridad del municipio, para detectar, combatir y dar respuesta rápida y eficaz contra bandas delictivas. La BOI se desplaza en móviles operativos junto a efectivos policiales. Desde su creación, participó en 391 operativos dinámicos y 156 estáticos, con un saldo de 6.312 personas identificadas y 7 aprehendidos.

El Municipio de San Isidro viene realizando una fuerte inversión para la prevención que incluye la instalación de 2.100 cámaras de seguridad de última tecnología con IA; 170 lectoras de patentes en puntos estratégicos del distrito, con el objetivo de monitorear y controlar la circulación de vehículos con pedido de captura; la incorporación de 51 nuevos móviles; 300 agentes en la Patrulla Municipal; y más de 19.000 vecinos adheridos a Ojos en Alerta para denunciar situaciones de inseguridad por WhatsApp.