Mario Ishii profundiza lazos estratégicos con China

José C. Paz y Dandong avanzan en cooperación industrial y comercial

El Intendente de José C. Paz y Secretario Ejecutivo por la Argentina en la Red de Ciudades del Aprendizaje UNESCO, Mario Alberto Ishii, mantuvo un encuentro de alto nivel ayer por la tarde con Jiang Bing, Subsecretario del Comité Municipal del Partido y Alcalde de la ciudad de Dandong, República Popular China, en el marco de su visita oficial al gigante asiático.

Consolidación del vínculo bilateral

En representación del Comité Municipal del Partido y del Gobierno Municipal, el alcalde Jiang Bing recibió nuevamente a la delegación paceña, hace apenas un año después de su último encuentro, destacando que esta segunda visita en tan breve período demuestra la sinceridad y el compromiso de ambas ciudades para profundizar los intercambios amistosos y la cooperación económica y comercial.

Durante la reunión, que contó con la participación del líder municipal Huang Xueli, se identificaron importantes áreas de complementariedad entre ambas jurisdicciones, especialmente en sectores estratégicos como la industria automotriz, materiales de construcción y procesamiento de alimentos.

Oportunidades de Desarrollo Conjunto

Las autoridades chinas expresaron su interés en que José C. Paz promueva activamente a Dandong como destino de inversión y coordine visitas de empresarios argentinos para explorar oportunidades concretas de cooperación. La plataforma de ciudades hermanas se perfila como el vehículo ideal para materializar proyectos de contrapartida que eleven el nivel de integración económica entre ambas ciudades.

Por su parte, el intendente Ishii agradeció la hospitalidad brindada y manifestó su optimismo respecto al desarrollo futuro de Dandong. “Estamos convencidos del potencial de esta alianza estratégica. Queremos compartir oportunidades de desarrollo, profundizar la cooperación práctica y explorar intercambios en múltiples campos que generen resultados de alta calidad para nuestras comunidades”, expresó el jefe comunal.

Pioneros en la Relación con China

El hermanamiento entre José C. Paz y Dandong, formalizado en 2024, representa el quinto vínculo de este tipo que la ciudad paceña establece con municipios chinos, siendo pionera en este tipo de relaciones desde 1996. Dandong, ubicada en la provincia de Liaoning, al noreste de China, se destaca por su desarrollo industrial y su posición estratégica en la región.

En agosto de 2024, el intendente Ishii rubricó en su anterior viaje a China acuerdos significativos para el desarrollo tecnológico del distrito, además de sellar el hermanamiento con Dandong. Estos acuerdos forman parte de una estrategia integral de gestión que busca posicionar a José C. Paz como un territorio atractivo para inversiones extranjeras y garantizar la excelencia académica de la futura Facultad de Ciencias, Tecnología, Innovación, Robótica, Ingeniería e Inteligencia Artificial construida por la Municipalidad.

La gestión de Ishii continúa así consolidando puentes internacionales que se traducen en oportunidades concretas de desarrollo, empleo y transferencia tecnológica para los paceños, demostrando que José C. Paz se proyecta al mundo con visión estratégica y ambición de progreso.