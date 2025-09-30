San Fernando fomentó hábitos saludables en el “Día del Corazón”

El Municipio brindó servicios gratuitos de enfermería, toma de presión y glucemia, control de signos vitales, vacunación de calendario, obstetricia con consejería sobre hipertensión en el embarazo, nutrición con consejería sobre la alimentación en hipertensos, odontologia con control bucodental y enseñanza de técnicas de higiene bucal, un taller de RCP y una clase aeróbica.

En adhesión al Dia Mundial del Corazón, el Municipio de San Fernando ofreció a las vecinas y vecinos en la Plaza Mitre del casco céntrico los servicios de atención gratuita que más ayudan al cuidado cardiovascular. Acompañaron esta actividad la Concejal Alicia Aparicio, ex Diputada Nacional; y el Secretario de Salud municipal, Marcelo Campos.

Se brindó atención de Enfermería – Toma de presión y glucemia – Control de signos vitales – Vacunación de calendario – Obstetricia con consejería sobre hipertensión en el embarazo – Nutrición con consejería sobre la alimentación en hipertensos y Odontologia con control bucodental y enseñanza de técnicas de higiene bucal. También hubo taller de RCP (Resucitación Cardio Pulmonar) y una clase aeróbica dictada por profesores de la Secretaria de Deporte del Municipio.

El Secretario de Salud Marcelo Campos explicó: “Esta es una jornada más que hacemos en la céntrica plaza Mitre festejando el Día Internacional del Corazón, concientizando sobre su cuidado y hábitos saludables. Cuidar el corazón, que es la máquina que nos hace vivir y sentir, es muy importante. En esta jornada concientizamos sobre hacer actividad física y no fumar, porque es lo más importante para poder tener una vida saludable”.

“Desde la Secretaría de Salud Pública recomendamos a todas las vecinas y vecinos que se realicen sus chequeos anuales, concurriendo a los Centros de Salud de atención primaria, Hospitales de Islas y al Hospital Municipal ‘San Cayetano’, donde contamos con un Servicio de Cardiología con Unidad Coronaria, servicio de Nutrición y Clínicos, así que los esperamos”, concluyó el funcionario.