Vuelve Expo Jardín de Easy en Unicenter: un fin de semana para disfrutar en familia

La nueva edición se realizará el sábado 4 y domingo 5 de octubre en Easy Playa H Unicenter, con entrada libre y gratuita para disfrutar de actividades, charlas y entretenimiento familiar.

Easy invita a disfrutar de la nueva edición de Expo Jardín, un evento pensado para apasionados de la jardinería, la decoración y los espacios al aire libre, así como para toda la familia. La cita será el sábado 4 y domingo 5 de octubre, de 10 a 19 hs, en Unicenter, Playa H de estacionamiento el shopping número 1 del país, con entrada libre y gratuita.

Durante el fin de semana, los visitantes podrán recorrer más de 40 stands de proveedores de Easy, conocer las últimas novedades en productos de jardinería y hogar, participar de demostraciones en vivo y asistir a charlas y capacitaciones sobre jardinería y sustentabilidad, con tips prácticos y consejos para inspirarse en casa.

La propuesta se completa con sorteos, juegos y descuentos exclusivos en productos seleccionados, para vivir una experiencia completa y atractiva para toda la familia.

El puntapié inicial será el sábado 4 de octubre a las 11am junto a Julieta Puente, con un cardio dedicado a toda la familia. A lo largo de ambas jornadas, se ofrecerán talleres y charlas temáticas a cargo de especialistas, entre ellos: “Huerta urbana en casa”, “Jardines verticales”, “Plantas nativas y biodiversidad” y “Diseño de espacios verdes sustentables”, además de demostraciones en vivo de poda, compostaje y técnicas de paisajismo. También habrá capacitaciones orientadas a principiantes y aficionados, con recomendaciones fáciles de aplicar en balcones, patios y jardines.

El cronograma completo de actividades puede consultarse en www.easy.com.ar/eventos/expo-jardin.

Expo Jardín de Easy es la oportunidad ideal para disfrutar de un plan familiar diferente, combinando diversión, aprendizaje y compras en un solo lugar.

Entrada libre y gratuita.