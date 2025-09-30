Arte y cultura: el Municipio de Tigre realizó una nueva edición del programa “Noches en el MAT”

El Municipio de Tigre llevó adelante el ciclo “Noches en el MAT” edición primavera, para el disfrute de toda la comunidad. Los presentes participaron de diversas actividades organizadas por autoridades del Gobierno comunal.

La actividad contó con la presencia de más de un centenar de vecinos y vecinas que disfrutaron de actividades como visitas guiadas, taller de collage, jam de dibujo con modelo y un espectáculo musical a cargo de Pamela Sleimann y Leandro Díaz Keller.

El Museo de Arte Tigre se encuentra ubicado en Paseo Victorica 972, Tigre centro, abre sus puertas de miércoles a viernes de 13 a 18hs, los sábados, domingos y feriados de 12 a 18hs. Las visitas guiadas generales se realizan de miércoles a viernes a las 16:30hs, y los fines de semana y feriados a las 13:30 y 16:30hs.

El ingreso es gratuito para quienes acrediten domicilio en Tigre, menores de 12 años, personas con discapacidad y jubilados con acreditación. Más información en www.mat.gov.ar o en las cuentas oficiales del Museo de Arte Tigre en Facebook e Instagram.