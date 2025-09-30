Vicente López presenta el ciclo de Ingmar Bergman en el Cine York

Del 1 al 15 de octubre, el Cine York (Juan Bautista Alberdi 895, Olivos) será escenario de un nuevo ciclo del programa Vecine Vecine en homenaje a Ingmar Bergman, figura central del cine europeo de autor, reconocido por su foco en las historias cotidianas para explorar temáticas psicológicas en profundidad.

Nacido en Suecia en 1918 y formado en Literatura e Historia del Arte, Bergman se inició en el teatro antes de convertirse en uno de los realizadores más influyentes del siglo XX. Su cine, marcado por su carácter reflexivo y la exploración de los grandes temas de la existencia, sigue conmoviendo a generaciones de espectadores.

El ciclo incluye algunos de sus títulos más emblemáticos presentados en funciones dobles, con cada película exhibida un mismo día a las 18.30 y a las 20 horas. Dará comienzo el miércoles con la proyección de Luz de Invierno (1963), una de las películas más íntimas y autobiográficas del autor, que la consideró entre sus favoritas; y continuará el jueves con El huevo de la serpiente (1977), un retrato del proceso de duelo en el contexto de la Alemania de los 20, con el nazismo en ascenso.

Además, durante el ciclo se exhibirán algunos clásicos como El séptimo sello (1957), obra que indaga en el vínculo entre fe y muerte con un estilo atravesado por el simbolismo y el expresionismo alemán; y Persona, considerada la obra maestra del autor, en la que Liv Ullmann encarna un relato sobre identidad, apariencia y libertad.

Todas las funciones son con entrada libre y gratuita, por orden de llegada.

👉 La programación completa y más información están disponibles en:

https://lumiton.ar/grupo_de_eventos/vecine-vecine-ingmar-bergman-2/