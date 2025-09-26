Se celebra el aniversario de Beccar con actividades para toda la familia y un festival de descuentos

Este domingo la calle Juan B. Justo, entre la Avenida Centenario y General Paz, será una fiesta con música en vivo, talleres, kermesse, gastronomía y muchos emprendedores. También habrá descuentos en más de 40 locales desde hoy y durante el fin de semana.

El Municipio de San Isidro celebrará el aniversario de Beccar con una fiesta que convertirá a la calle Juan B. Justo en una peatonal abierta a toda la comunidad y para el disfrute de toda la familia. Será este domingo 28 de septiembre, de 12 a 16 h; en caso de lluvia se suspende.

“Una fiesta de, por y para los vecinos de Beccar, y también para todos los vecinos de otras localidades que quieran sumarse. Vamos a celebrar jugando, habitando y compartiendo el espacio público, y también disfrutando y valorando los talentos de esta ciudad, entre el arte y la gastronomía y el aporte de las entidades intermedias”, contó Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura de San Isidro.

Desde las 12.30 y hasta las 15.30 h, habrá cuatro talleres a cargo de artistas locales y docentes de las Casas de la Cultura para arremangarse, crear y compartir en familia.

También, feria de emprendedores, kermesse, y gastronomía, desde la parrilla a cargo de la Parroquia Nuestra Señora de Lourdes y empanadas que incluyen opciones vegetarianas del grupo scout San José Obrero hasta cosas dulces.

Por otro lado, habrá stands del área de Prevención de Adicciones del municipio, el del Club de los Leones que estará realizando una campaña de donación de sangre y el del Club Rotary de Beccar que informará sobre la importancia de la vacunación y sobre los distintos servicios que brinda a la comunidad.

Cerca de las 13 h, subirá al escenario la banda de Beccar Jugo de Pera, que inició su camino artístico hace dos años y lleva adelante covers de rock nacional. A partir de las 14.45 h será el turno de Mr. Kite, grupo tributo a Los Beatles que lleva casi dos décadas haciendo shows en distintos escenarios y festivales de nuestro país respetando las versiones originales del legendario grupo.

Finalizada la música en vivo, llegará el momento de disfrutar y compartir entre los presentes la torta gentileza de la Panadería Sol Maroño.

Además, los días 26 y 27 de septiembre habrá descuentos y promociones en 46 locales en el marco de “Beccar Ahorra”. Los comercios adheridos se pueden consultar en la web: https://www.sanisidro.gob.ar/sites/default/files/img/beccar_ahorra_2025_1_0.pdf