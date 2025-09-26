La comunidad de Tigre disfrutó de una nueva edición del ciclo municipal “La Nocturna Peña”

La gestión local organizó el encuentro del en los Bomberos Voluntarios del centro de la ciudad, con el propósito de acercar la cultura del folclore a más vecinos y vecinas del partido.

El Municipio de Tigre llevó adelante una nueva edición del programa “La Nocturna Peña” en el salón del cuartel de los Bomberos Voluntarios de Tigre Centro. Decenas de vecinos y vecinas disfrutaron de la iniciativa itinerante que apunta a continuar promoviendo la cultura popular por todo el distrito de forma libre y gratuita.

“Para nosotros es un orgullo poder seguir llevando esta iniciativa a cada rincón del distrito, tal y como lo marca el intendente Julio Zamora. Acercar la cultura para que toda la comunidad tenga la posibilidad de disfrutar de estas actividades”, expresó la concejala Marilina Silva.

Durante el evento, los presentes pudieron disfrutar de las presentaciones en vivo de Payo Orona, Pedro Bazán y la instrumental, Legueras y Dúo Heredero.

Para más información sobre éste y otros programas culturales del Municipio de Tigre, consultar en las redes sociales Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.