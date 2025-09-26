El Municipio realizó una nueva capacitación sobre la Ley Micaela al personal administrativo de los CAFyS locales

La iniciativa fortalece el trabajo de quienes ocupan lugares claves en la atención de la comunidad con una mirada integral y desde una perspectiva de género.

El Municipio de Tigre llevó adelante una nueva capacitación sobre la Ley Micaela dirigida al personal administrativo de los Centros de Atención Familiar y de Salud (CAFyS). El programa, que se implementa por etapas, alcanza a los 23 espacios que funcionan en distintas localidades del distrito.

Por su parte, la secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias, Nadia Olivieri, expresó: “Desde nuestra área continuamos trabajando en la transversalización de la perspectiva de género, en esta ocasión a través de una nueva capacitación sobre la Ley Micaela dirigida a agentes administrativos del área de salud”.

Y agregó: “Reconocemos la necesidad de seguir profundizando en la temática, ya que nos permite no solo brindar herramientas a quienes son las primeras personas en recepcionar y, de alguna manera, alojar a la comunidad, sino también compartir experiencias y dialogar sobre cuál es nuestro rol como agentes estatales frente a la problemática de la violencia por razones de género”.

Estas instancias de formación buscan consolidar el rol de las y los trabajadores que están en contacto directo con la comunidad, brindándoles herramientas para incorporar la perspectiva de género y de derechos en su tarea cotidiana.