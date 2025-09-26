Ayer, 25 de setiembre, fue el Día de la La Virgen del Rosario de San Nicolás

Se festeja cada 25 de setiembre. Con mucha frecuencia, gente de todo el país se acerca a la ciudad de San Nicolás para rendirle homenaje a la madre de Jesús, quien en 1983 años hizo su primera aparición en esta localidad.

En esta nota le contamos la historia de este verdadero fenómeno.

Desde los orígenes de la creación de la parroquia en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos -Provincia de Buenos Aires- existió una profunda devoción a la Santísima Virgen, honrada bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario, siendo ella la primera Patrona del Curato de los Arroyos.

En 1884 se inauguró el actual templo parroquial de San Nicolás de Bari, y para dicha oportunidad fue donada una hermosa imagen de la Virgen del Rosario, que fue traída desde Roma donde el Papa León XIII la bendijo en forma especial para la feligresía de San Nicolás.

En esos años se había creado en la Parroquia la cofradía del Rosario y se celebraba anualmente esta fiesta de la Virgen con su correspondiente novena preparatoria.

Ya en nuestros días, el 25 de setiembre de 1983 en la ciudad de San Nicolás se comienza a asistir a un hecho de características particulares: una sencilla mujer (llamada Gladys Quiroga de Motta), esposa y madre de dos hijas -que solamente había podido cursar el 4º grado y sin conocimientos teológicos ni bíblicos- manifiesta ver y oír a la Santísima Virgen, coincidiendo las características de dicha visión con la imagen de la Virgen del Rosario, expuesta a la veneración de los fieles en el templo Parroquial.

Según la señora, la Santísima Virgen le había pedido la construcción de un Templo en su honor, en un lugar determinado.

Gladys señala que la Virgen comienza a darle una serie de mensajes -preferentemente exhortativos- juntamente con citas bíblicas. Llamando a la oración, a la conversación y a la consagración. Todo este acontecimiento, así como también los mensajes, están dentro de lo que la Iglesia llama ‘revelaciones privadas’.

En este caso, como ocurre en toda revelación no privada, los fieles no están obligados a creer. En cambio, sí están obligados a creer en la Revelación Pública.

Los referidos mensajes, se dan a conocer en la seguridad de que nada existe en contra de la Doctrina Revelada y pueden ser de útil ayuda para el crecimiento espiritual: la devoción y la oración.

El Magisterio de la Iglesia no define que esta sea una auténtica revelación privada ni tampoco niega su posibilidad, dejando a sus hijos en la amplia libertad de adherir o no a ella.

* Aquí detallamos cronológicamente los hechos de San Nicolás

– 25 de Setiembre de 1983: Primera aparición de la Virgen a Gladys Quiroga de Motta.

– 28 de Setiembre: Segunda aparición.

– 7 de Octubre: Gladys le pregunta a la Virgen qué desea, y recibe la visión de una capilla.

-12 de Octubre: Gladys lo confía a un sacerdote.

-13 de Octubre: La Virgen le habla por primera vez, y al poco tiempo le concede una audiencia el entonces Obispo Diocesano, Monseñor Antonio Rossi.

– 15 de Noviembre: Gladys recibe el mensaje ‘Soy Patrona de esta región. Haced valer mis derechos’.

También le da el Primer mensaje de Cristo: ‘En el futuro él aparecerá una vez por mes con un mensaje, que prolongará el mío’.

– 19 de Noviembre: La Virgen hace conocer a Gladys su misión ‘Eres puente de unión, predicad mi palabra’.

– 24 de Noviembre: Un rayo de luz indica a Gladys el emplazamiento del futuro Templo.

– 27 de Noviembre: Reconoce la aparición al ver la imagen de la Virgen del Rosario, relegada en el campanario a consecuencia de su deterioro.

Al poco tiempo, la Virgen le dice: ‘Quiero estar en la ribera del Paraná’.

Año 1984:

– 30 de Octubre, a las 10.30 horas: Primera Comunión del pequeño Gonzalo y comienzo de su curación.

A los pocos días Gladys es recibida por el nuevo Obispo de San Nicolás, Monseñor Domingo Salvador Castagna (nacido en 1931, consagrado Obispo el 4 de diciembre de 1978 y trasladado a San Nicolás el 20 de Octubre de 1984).

Luego se produce la Audiencia del Nuevo Obispo de San Nicolás con el Papa Juan Pablo II.

Año 1985:

En abril, se nombra la Comisión de Estudios.

– 25 de Agosto: Donación de El Campito por parte del Municipio de San Nicolás.

– 25 de Octubre: Declaración de la Comisión de Estudios.

Año 1986:

– 25 de Febrero: Primera Procesión y celebración de la Santa Misa en el Campito, presidida por el Vicario Gral. Monseñor Roberto Mancuso.

– 25 de Marzo: Segunda Procesión y Santa Misa presidida -por primera vez- por el Obispo Diocesano, Monseñor Domingo Castagna.

– 25 de Mayo: Divulgación de la Medalla (Día de la ‘Santísima Trinidad’).

– 25 de Agosto: Monseñor Castagna anuncia en su homilía la colocación de la Piedra Fundamental del Santuario.

– 10 de Setiembre: Elección del anteproyecto.

– 23 de Setiembre: Nombramiento y constitución de la Comisión ‘Pro Templo’.

– 25 de Setiembre: Colocación de la Piedra Fundamental.

– 25 de Octubre: Inauguración de la Casa del Peregrino y del nuevo edificio propio del Centro de Difusión del Movimiento Mariano.

Año 1987:

– 11 de Abril: Audiencia de Monseñor Castagna con el Santo Padre en Rosario, en ocasión de la visita del Papa a la Argentina. El Obispo promete al Papa los estudios de San Nicolás.

– 14 de Agosto: Inauguración de la Imprenta del Centro de Difusión del Movimiento Mariano ‘San Maximiliano Kolbe’.

– 8 de Octubre: Firma del contrato con la Empresa constructora: ‘Gerlach & Campbell’ para la construcción del Templo.

– 13 de Octubre: Inicio de las obras.

Año 1988:

– 25 de Octubre: Fin del trabajo del trabajo de estructura del Santuario en su 1º etapa.

Año 1989:

– 19 de Marzo: Traslado de la Imagen y bendición e inauguración del Santuario (la primera parte construida hasta ese momento).

Nombramiento del primer Rector del Santuario, Pbro. Carlos Pérez.

– 25 de Setiembre: Monseñor Castagna ordena sacerdote al diácono Carlos Coolican, el cual conjuntamente con Carlos Perez, Pablo Montero y Hugo Detto, forman parte de los sacerdotes del Santuario.

Dos meses más tarde, Monseñor Castagna tiene una nueva audiencia con el Papa Juan Pablo II y lo informa detalladamente sobre la acción pastoral asumida con respeto a esta manifestación de Dios en su Diócesis.

Año 1990:

– 2 de Febrero: Inicio de la 2º etapa de la construcción del Santuario.

– 11 de Febrero: Fin de la catequesis de Nuestra Señora de San Nicolás. A los pocos días aparece el primer número del Boletín del Santuario.

– 2 de Abril: Peregrinación de Don Gobbi, fundador del Movimiento Sacerdotal Mariano que reúne cerca de 60.000 sacerdotes en todo el mundo.

– 25 de Agosto: Monseñor Castagna consagra el Santuario San Nicolás y los peregrinos a Dios, por intermedio del Corazón inmaculado de María.

Año 1991:

– 25 de Julio: Se comienza a entregar a los peregrinos agua del Santuario que proviene de un pozo encavado en la Cripta.

– 25 de Agosto: Se entroniza en el Santuario una Imagen réplica de la Virgen de Luján.

– 26 de Setiembre: Se realiza un primer molde sobre la Imagen de María del Rosario.

Año 1993:

– 25 de Junio: Se bendijo la Cripta del Sagrado Corazón de María y se entronizan las Imágenes de Fátima y Lourdes, traídas desde sus Santuarios.

Al poco tiempo comienza a funcionar el Taller de Imágenes de María del Rosario.

– 1 de Setiembre: Se hace la reserva permanente del Santísimo en la Cripta del Santuario.

– 25 de Setiembre: Se comienza a ofrecer los Escapularios de María del Rosario.

Año 1995:

Toma de posesión del nuevo Obispo Monseñor Mario Maulión.

Año 1999:

Montaje de la Cúpula del Santuario María del Rosario de San Nicolás.

(*) La Virgen siempre invita

1) A consagrar nuestra Vida a su Corazón Inmaculado y Sagrado.

2) Rezar mucho y especialmente el Santo Rosario, por la conversión del mundo.

3) Leer la Palabra de Dios y meditarla todos los días.

4) Descubrir que la Humanidad está viviendo horas de extrema dificultad, y esta grave situación puede ser aliviada por nuestra oración y el sufrimiento que generalmente pongamos en su mano de Madre. Por lo tanto debemos aceptar y ofrecer nuestros sentimientos.

5) Dios quiere revitalizar la Alianza con la Humanidad, que por causa del pecado se ha debilitado. Esa alianza es Don de Dios, pero también exige nuestra aceptación y nuestra respuesta obediente.

6) Hacer penitencia por nuestros pecados y por los pecados con que el Señor continuamente es ofendido; vivir en una continua actitud interior de conversación a Dios y amor al prójimo; hacer mortificaciones voluntarias, por amor a Dios.

7) Conscientes de la existencia y trabajo del demonio, luchar en una continua vigilancia, contra la tentación.

8) Acercarnos a la Iglesia y a sus pastores; vivir así la vida cristiana en íntima unión con el Papa, los Obispos y los Sacerdotes portadores de la Palabra, dispensador de la Gracia Sacramental y trabajadores de la unidad en la Iglesia.

9) Recibir frecuentemente los Sacramentos del Perdón de los pecados y la Comunión Eucarística.

10) Ejercitarnos en vivir las grandes virtudes cristianas: Fe, Esperanza, Caridad, Humanidad, Obediencia, Fortaleza, Sobriedad, Mansedumbre, Generosidad…

11) Ser evangelizadores: Anunciar por todas partes la Palabra de Cristo.

(*) ¿Cómo Orarle?

“Santa María, madre nuestra que en cada misterio del Santo Rosario nos brindas al Salvador. Acudimos a tí necesitados.

Nos alegramos que desde la cruz del Señor te haya encomendado la misión de acercarnos a El y a su Iglesia por la conversión y la penitencia. Alentados por la confianza que nos inspiras, ponemos en tus manos maternales nuestras preocupaciones y temores.

Pero, deseamos imitar tu fidelidad a Dios aceptando con amor y humildad todas las pruebas. ¡Madre nuestra del Rosario de San Nicolás!

Que tu presencia renueve nuestra vida, alivie nuestro ser agobiado por el sufrimiento y la enfermedad, sostenga nuestra docilidad a la gracia y fortalezca nuestro amor a los demás, convirtiéndonos así en testigos del amor del Padre que no vaciló, por tu intermedio ante Dios, Amen”.

(Luego, de esta oración se reza un Rosario).