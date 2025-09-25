Construyendo juntos una sociedad más inclusiva

En el marco de la Semana Internacional de las Personas Sordas el Honorable Concejo Deliberante de Tigre, iluminó la fachada de su edificio de color azul.

Ello resulta de la promulgación del Decreto 43/2025 que dispone cada 19 de septiembre, conmemorar el Día Nacional de las Personas Sordas impulsado por la Federación Mundial de Sordos (WFD) y acompañada por países de todo el mundo, celebrando asimismo el 23 de septiembre el Día Internacional de la Lengua de Señas, siendo parte constitutiva de la identidad y cultura de la Comunidad Sorda.

El Presidente del HCD, Miguel Escalante, destacó que este gesto contribuye a la visibilización y reconocimiento de la Lengua de Señas Argentina (LSA) y de los derechos de la Comunidad Sorda y su cultura.

Escalante también resaltó: “Hay iniciativas que nos atraviesan a todos de la misma manera. Este proyecto busca sensibilizar a la sociedad y reafirmar los derechos de las Personas Sordas, y desde nuestro lugar seguiremos construyendo en Tigre un modelo de política y gestión en beneficio de nuestra comunidad”.