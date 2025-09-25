Rochi Igarzabal, Kali Carabajal y Julieta Zylberberg estarán este fin de semana en San Fernando

En el escenario del Teatro Otamendi se presentarán: este viernes a las 20h, Rocío Igarzabal con su recital “Volare”; el sábado a las 20h, Kali Carabajal con “Un cantor, una historia”; y el domingo a las 18h, Julieta Zylberberg con la obra “Prima Facie”.

La sala municipal inaugurada este año con capacidad para 500 espectadores y equipamiento de última tecnología continúa con una destacada programación de grandes espectáculos que incluye: cine, humor, charlas, música y teatro. Se puede conocer la cartelera y adquirir entradas ingresando en: www.teatrootamendi.com o en la boletería del teatro: Sarmiento 1477

En la programación de este fin de semana se podrá disfrutar de dos recitales en el que se destacan el pop y el folklore, y el domingo una obra teatral unipersonal de drama.

Este viernes 26/9 a las 20h Rochi Igarzabal presenta “Volare”, su tercer disco solista en un recital con canciones que marcan una etapa de transición entre sus raíces, los sonidos latinos y una exploración más moderna, sin perder calidez ni autenticidad.

El sábado 27/9 a las 20h llega Kali Carabajal con “Un cantor, una historia”, el artista santiagueño creador de “Los Carabajal” se presenta acompañado de una orquesta popular de cámara “La María Luisa” interpretando obras del repertorio popular latinoamericano que son parte de su historia.

Y el domingo 28/9 se sube al escenario la actriz Julieta Zylberberg en la obra teatral “Prima Facie”, un unipersonal de género dramático y thriller legal. Un monólogo que aborda las temáticas de violencia de género, el derecho y la justicia. Cuenta la historia de una abogada que construye su exitosa carrera como defensora de acusados de delitos sexuales y conoce a la perfección cada una de las reglas del juego judicial.

La semana se inicia con el jueves 25/9 a las 20 horas, con la proyección de “Petite Maman”, película francesa de 2021, un drama de 72 minutos. Nelly, una niña de 8 años, sale una mañana a jugar al campo de su abuela; allí descubre a otra niña igual, que construye una casita en el árbol muy parecida a la que su madre construyó para ella.

Las entradas se adquieren en www.teatrootamendi.com. Para más información, dirigirse a Sarmiento 1477, San Fernando, o llamar al (11) 2713-1966 de lunes a viernes de 10 a 20 horas.