En tren de agradecimientos… Y Otro Tema

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

Agradezco y comparto el agradecimiento al inspector Fernando González quien en el día de la fecha difundió y dio a conocer las características y las ofertas educativas de los Centros de Formación Profesional y Laboral de la Región en el Instituto Evangélico de la Asamblea Cristiana a los estudiantes de 5º y 6º año.

De esta manera en un excelente clima de intercambio puso de relieve la importancia y valor de los cursos que dictan en tantos Centros de la Región.

Las autoridades, estudiantes y este director, gestor de la visita, le agradecen y quedamos en seguir vinculando en un trabajo más articulado y conjunto.

También es de agradecer al inspector de Educación Superior Cristian Ayala que, en otro momento, de la jornada dio a conocer las ofertas superiores no universitarias de la Región 9 tanto a nivel estatal como privada

OTRO TEMA

(*) Las y los estudiantes de la EEST Nº 3 de las tecnicaturas en Electricidad y Administración de las organizaciones que una vez más dejan al Distrito de José C Paz en un lugar de privilegio, con su excelente participación en las Olimpiadas del INET, obteniendo ambas tecnicaturas el primer puesto serán los representantes paceños y Provinciales en las Olimpiadas Nacionales.

Sin dudas estos jóvenes estudiantes y sus docentes van en la línea de trabajo que propone el Intendente y senador electo Mario Alberto Ishii, apostando a una Educacion de calidad con aprendizajes significativos en la Ciudad del Aprendizaje.