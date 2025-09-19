Se realizó en José C. Paz la conmemoración de los 50 años de la Escuela de Enseñanza Técnica N°1

Estuvo presente el Secretario de Educación, Prof. Mario Martínez, en representación del Intendente Mario Ishii, quien envió como obsequio una placa conmemorativa entregada al equipo directivo de la institución.

También estuvieron presentes el Jefe Regional, Gustavo Copes, el Inspector Regional de Escuelas Técnicas, Walter Clavero, el Jefe Distrital, Adrián Martínez, inspectores/as de distintas modalidades y el Director de Educación Municipal, Andrés Cerri, acompañando este emotivo acto conmemorativo en el que se brindó homenaje también al exdirector, Toni Herrero, quien fue director de la institución durante 40 años.