Tigre abre un proceso participativo para definir el futuro urbano del distrito

El Municipio de Tigre lanzará un proceso participativo en todas las localidades para debatir y consensuar una nueva normativa sobre construcciones en altura y desarrollo urbano, en línea con el crecimiento poblacional y las demandas actuales de la comunidad.

En 1996, bajo la gestión del intendente Ricardo Ubieto, se aprobó el Código de Zonificación que sentó las bases del desarrollo territorial del distrito. Allí se definió qué tipo de ciudad se buscaba y qué zonas podían crecer una vez que contaran con agua y cloacas. Con el tiempo, esa infraestructura llegó y muchas áreas se desarrollaron.

A lo largo de los años, la normativa se fue actualizando para acompañar este proceso. En 2017, la Ordenanza 3564 revisó parámetros y corredores urbanos, fortaleciendo centralidades; y en 2021, la Ordenanza 3776 creó nuevas zonas urbanas, entre ellas el Área Central C7 y la Residencial Mixta RM2. La estrategia siempre fue la misma: consolidar una ciudad de proximidad, donde cada localidad cuente con servicios, seguridad, justicia, espacios públicos, comercios y empleo, evitando la concentración en un único centro.

De acuerdo al Censo 2022, Tigre alcanzó los 446.949 habitantes, lo que representa un crecimiento del 18,7%, casi el doble del promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires (9,2%). Este aumento poblacional refleja la transformación del distrito en una de las ciudades más dinámicas y pujantes de la provincia.

“El crecimiento de Tigre en los últimos treinta años fue enorme y lo seguirá siendo. Por eso creemos que llegó el momento de detenernos, pensar en comunidad y decidir juntos cómo queremos que sea nuestra ciudad en el futuro. En ese marco impulsamos el Decreto 935/25, que establece un límite a las construcciones en altura por encima de los ocho pisos como una medida preventiva . Pedimos al Honorable Concejo Deliberante que convalide esta decisión y la prorrogue el tiempo razonable para abrir un debate serio, plural y participativo”, expresó el intendente Julio Zamora.

El jefe comunal subrayó que el Municipio convocará a mesas consultivas en cada localidad, donde vecinos, instituciones y sectores productivos podrán plantear sus propuestas. “Queremos escuchar todas las voces para construir juntos un nuevo plan urbano sostenible que equilibre el desarrollo, la calidad de vida y las oportunidades en cada barrio. El Tigre del futuro se planifica entre todos”, finalizó.