Abrió la convocatoria a artistas locales para representar a San Isidro en el Cosquín 2026

En noviembre San Isidro será sede del Pre Cosquin, etapa clasificatoria del tradicional encuentro folklórico de la provincia de Córdoba. Las inscripciones para quienes quieran representar al distrito están abiertas hasta el viernes 24 de octubre.

El Pre Cosquín 2026, sede San Isidro, está dirigido a artistas locales de música y danza folklórica y se desarrollará del viernes 7 al domingo 9 de noviembre en El Lazo, Tomkinson 1175, Beccar. Los seleccionados ganarán el derecho de ser parte del Pre Cosquín 2026 que tendrá lugar del 3 al 19 de enero en la plaza Próspero Molina, Cosquín, provincia de Córdoba.

“Es un orgullo que San Isidro pueda ofrecer un festival folklórico gratuito para todos los vecinos, dando la oportunidad para que nuestro partido esté representado en el certamen Pre Cosquín el año próximo”, sostuvo Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura de San Isidro.

Los artistas que deseen inscribirse en el certamen local deberán ser mayores de 16 años y representarán a San Isidro en caso de ser seleccionados.

Los rubros en competencia son Solista vocal, Dúo vocal, Conjunto vocal, Solista instrumental, Conjunto instrumental, Solista de malambo masculino, Solista de malambo femenino, Conjunto de malambo, Pareja de baile tradicional, Pareja de baile estilizada, Conjunto de baile folklórico y Canción inédita.

Los licenciados Gustavo Del Papa, José Luis Rodríguez y Nicolás Poclava en danzas; y los profesores Eduardo Velardi y Juan Juncales en música y canto integrarán el jurado que evaluará los ítems interpretación, color, arreglos, repertorio, técnica instrumental, estilo, rutina coreográfica y acompañamiento musical, entre otros.

Los artistas seleccionados en la etapa local participarán de la 54º edición del Certamen Para Nuevos Valores Pre Cosquín 2026, Córdoba, para luego acceder, en caso de ser nuevamente seleccionados, al emblemático escenario de la 66° edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

“Incentivamos a los elencos y artistas a inscribirse en el certamen que realizaremos en El Lazo, que desde hace 81 años mantiene viva la identidad y los valores de la tradición. Para nuestros artistas será una gran vidriera de cara a la comunidad, y ojalá lleguen a representarnos en el prestigioso concurso de las nueve lunas”, concluyó Ruggero.

Los ganadores recibirán un apoyo económico para cubrir parte de los viáticos que demanden los traslados al Pre Cosquín 2026, en Córdoba.