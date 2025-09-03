Julio Zamora en el barrio Los Tábanos, Rincón, Don Torcuato y Escobar

En el marco de la campaña de Somos Buenos Aires

(*) En un encuentro con vecinas, Julio Zamora reafirmó su compromiso de seguir trabajando en pos de fortalecer el sistema de salud de Tigre

En el barrio Los Tábanos, en Tigre norte, el aspirante a senador en la Primera Sección Electoral por Somos Buenos Aires, Julio Zamora, mantuvo un encuentro con vecinas de todo el distrito, quienes se desempeñan como profesoras de diferentes oficios en el Centro Cultural San José.

Durante el encuentro, el actual jefe comunal de Tigre conversó sobre la importancia de continuar fortaleciendo el sistema de salud local y dijo: “Tenemos a la primera candidata a concejala, Carolina Hernandorena, y al segundo aspirante Denis Rafar quienes son médicos en el Municipio de Tigre. Nuestro mensaje es claro, queremos continuar poniendo en valor la salud en nuestra comunidad”.

Y continuó: “Hemos inaugurado recientemente el Centro Cardiovascular y seguimos avanzando con la construcción del Hospital Municipal de Alta Complejidad. De esta manera queremos coronar un sistema que viene creciendo y fortaleciéndose a lo largo de todos estos años. No vamos a parar hasta que los vecinos tengan un servicio como lo merecen”.

En el transcurso de la reunión, Zamora – quien también estuvo acompañado por la candidata a senadora Melina Ávalos – puntualizó en la importancia de ir a votar este 7 de septiembre y explicó su participación en el frente Somos Buenos Aires: “Es un espacio nuevo que tiene muchos dirigentes que buscan la sensatez y la armonía política. Un lugar que pretende ser una opción para solucionar los problemas de la ciudadanía”.

Además, en el encuentro las protagonistas pudieron tener un mano a mano con el candidato Zamora para plantearle sus inquietudes y problemáticas de los barrios. También se interiorizaron sobre las políticas públicas de la gestión en materia de educación, deporte, seguridad e infraestructura.

(*) Julio Zamora sobre la cultura: “Es un valor fundamental porque tiene impacto y genera dinamismo económico en los territorios”

En el Club Rincón, el candidato a senador por Somos Buenos Aires, Julio Zamora, realizó una reunión con mujeres del distrito a quienes les acercó las propuestas de la coalición para la Primera Sección y destacó que “la cultura es un valor fundamental porque tiene impacto y genera dinamismo económico en los territorios”.

En esta línea, continuó: “Nos reunimos con integrantes de instituciones y trabajadoras de la cultura de la ciudad. Es importante poner en la superficie lo que significa esto en cada uno de los rincones del partido. Tenemos el deseo de que cada persona se pueda desarrollar en está área como también en el deporte y la educación”.

Y cerró: “La variable de ajuste son siempre los sectores más vulnerables. El Gobierno provincial no puede resolver problemas de salud, educación y seguridad. Es importante entender que cuando la gente común se propone un cambio, lo hace posible. El cambio está en la gente de los barrios, el poder de la voluntad de la población es enorme”.

El encuentro -del que también participaron los candidatos a concejales Walter Castro, Analía Padua, Natalia Albornoz e Iván Ávalos- contó con un discurso del intendente de Tigre quien resaltó los programas que impulsa el Gobierno local en materia cultural; como así también la fuerte inversión en infraestructura en salud, seguridad y educación.

Además, enfatizó en que Somos Buenos Aires trabaja con medidas de cercanía para la población que tienen que ver con fomentar el desarrollo de la comunidad.

(*) Buscando potenciar el desarrollo de los jóvenes, Julio Zamora realizó una reunión en Don Torcuato

El candidato a senador provincial por la Primera Sección de Somos Buenos Aires, Julio Zamora, se reunió con jóvenes de Don Torcuato quienes le expusieron las necesidades y problemáticas que presentan en el territorio.

“Nos encontramos en un contexto provincial y nacional muy adverso. Hay falencias en materia de seguridad y salud: bajó mucho la presencia de la policía de la provincia en el territorio. Somos Buenos Aires intenta superar la grieta, la gente tiene que ir a votar para que podamos ocuparnos de los problemas de los vecinos”, destacó Zamora.

Durante el encuentro, el intendente de Tigre resaltó las políticas públicas que ejecuta el Municipio en las áreas de salud, programas de educación y medidas destinadas al empleo y las juventudes en el territorio.

En cuanto al campo laboral, Zamora escuchó las problemáticas de los jóvenes del barrio y destacó que “las decisiones económicas a nivel nacional conspiran contra la creación de las PyMEs” y esto tiene repercusión en la generación de nuevos puestos laborales. A su vez, enfatizó en las importantes medidas que ejecuta la comuna en esta área.

(*) Julio Zamora recorrió Escobar y compartió una jornada con la colectividad boliviana local

Junto al primer candidato a concejal de Escobar, German Maldonado, dirigentes y militantes de Somos Buenos Aires encabezó una recorrida por distintos espacios pertenecientes a la colectividad boliviana. Allí, el intendente de Tigre dialogó con vecinos y referentes de la comunidad y puso en agenda las demandas de quienes sostienen el comercio y la producción local.

“Fue un encuentro lindo para conocer de primera mano el mercado frutihortícola y la feria que agrupa, en principio, a gran parte de la comunidad boliviana, pero también a otros vecinos que comercializan productos y tratan de sobrellevar esta crisis económica que está viviendo la Argentina y la Provincia, con políticas que puedan incentivar y proteger a una comunidad que forma parte de la historia. Ellos requieren una mirada por parte de nuestros concejales para que lleven sus propuestas y sus preocupaciones al ámbito del Concejo Deliberante”, expresó Julio Zamora.

Y agregó: Hablamos con muchos comerciantes y nos decían cómo han bajado las ventas, cómo van sobrellevando esta situación y la necesidad de que haya una reactivación en la economía. Eso tiene que ir cambiando no una mirada que se centre exclusivamente en términos de inflación, sino también entendiendo que la apertura de las importaciones afecta a muchas Pymes y comercios. En ese sentido, Somos Buenos Aires, tanto desde el ámbito del Senado bonaerense como en cada uno de los concejos deliberantes, busca que los vecinos encuentren una voz que los represente”.

La jornada comenzó en la radio FM 92.5 “La Voz de Bolivia en Argentina”, donde el jefe comunal de Tigre pudo dialogar con sus integrantes y dar a conocer las propuestas de Somos Buenos Aires, así como sus ejes principales. Posteriormente, se trasladó al mercado frutihortícola para conversar con los comerciantes sobre las dificultades que enfrentan en el contexto actual. Finalmente, la recorrida culminó en la feria de la comunidad boliviana, donde los vecinos transmitieron sus preocupaciones vinculadas al consumo y a la caída de las ventas.

Por su parte, Germán Maldonado manifestó: “Volvimos a notar el entusiasmo y el gran recibimiento de todos nuestros vecinos y vecinas del distrito para Julio Zamora. Las personas expresan que quieren que Escobar sea como Tigre, con esa gestión en seguridad, educación y salud”.