Kicillof encabezó un acto en Tigre con Katopodis y Malena Galmarini

El gobernador Axel Kicillof mantuvo este miércoles un encuentro con militantes en el municipio de Tigre, junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y los dirigentes Malena Galmarini y Sergio Massa. Participaron también la candidata a diputada nacional Marina Salzmann; a senadora provincial Roxana López; y a concejal Sebastián Rovira

Además, estuvieron presentes el candidato a diputado nacional Sebastián Galmarini; y los candidatos a concejales/as Mercedes García, Luis Emilio Samyn Duco y Mariela Lomes.

“Durante estos dos años hemos estado acompañando a los trabajadores, a los estudiantes y a todos los que se han expresado en la calle para defender los derechos de nuestro pueblo”, expresó Kicillof.

“Frente a la adversidad, la democracia nos da una oportunidad enorme: uno puede enojarse, pero la mejor forma de decirle que no a Milei es este domingo con la boleta de Fuerza Patria”, sostuvo el Gobernador y concluyó: “Es un voto que le pone un freno a la crueldad y que, al mismo tiempo, sirve para cuidar a los trabajadores, a los jubilados y a todos los que están sufriendo las políticas del Gobierno nacional”.

Por su parte, Malena Galmarini remarcó: “Es nuestra obligación construir un modelo de país con todos y todas adentro y en el que se refleje la independencia económica, la soberanía política y la justicia social: en ese camino, las mujeres vamos a estar al frente y vamos a lograr parar esta desgracia generada por el gobierno de Javier Milei”.

“Las políticas del Gobierno nacional en Tigre se reflejan en obras paralizadas de agua, cloacas y viales, y en vecinos que cada vez tienen la vida más complicada: este domingo tenemos que ser una mayoría los que apoyemos un proyecto que acompañe a los trabajadores, a los estudiantes y a los jubilados”, sostuvo Rovira.

Participaron también del encuentro la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Transporte, Martín Marinucci; la presidenta de la Fundación Banco Provincia, Micaela Ferraro; y el secretario general de la UOCRA Zona Norte, Osvaldo Rodríguez.