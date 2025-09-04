Juan Andreotti recorrió el avance de la obra del Parque Industrial de San Fernando

El Intendente apreció los trabajos de movimientos de suelos que se realizan, como etapa previa a la obra de infraestructura que albergará 130 PyMEs y generará más de 7.000 puestos de trabajo. “No será una obra más para el futuro de San Fernando, porque le va a cambiar para bien la vida de muchísimas familias de la ciudad”, destacó Juan Andreotti.

Avanzan sin pausa los trabajos encarados por el Municipio para que el Parque Industrial de San Fernando sea una realidad. Una vez concluido, albergará a más de 130 pequeñas y medianas empresas que generarán más de 7.000 puestos de trabajo para las vecinas y vecinos del distrito.

El Intendente Juan Andreotti visitó las obras en avance, y expresó: “Estamos trabajando para seguir cumpliendo sueños, para seguir renovando San Fernando. La obra del Parque Industrial, que se está realizando desde hace 6 o 7 meses, en estos momentos está terminando el movimiento de suelo de 42 hectáreas, de las que 12 son del Municipio. Esta etapa llevará aproximadamente dos meses más de trabajo, para luego iniciar la obra de infraestructura”.

Cabe destacar que el futuro Parque albergará a más de 130 PyMEs que generarán más de 7.000 puestos de trabajo, dando a los vecinos de San Fernando la posibilidad de trabajar cerca de sus hogares, con el significado fundamental que tiene el generar trabajo en la situación actual de la Argentina.

“Quiero agradecer a todos los vecinos y vecinas por seguir soñando, por seguir creyendo, por seguir yendo por nuestros sueños. Esta no será una obra más para el futuro de San Fernando, porque le va a cambiar para bien la vida de muchísimas familias de la ciudad”, concluyó Juan Andreotti.