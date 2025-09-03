Hechos delictivos y de seguridad en Tigre

El Talar: robó una moto y fue detenido gracias al seguimiento de las cámaras del COT. Merodeaba con actitud sospechosa por Troncos del Talar: fue detenido inmediatamente porque tenía en su poder dos armas de fuego. Robó una moto en la madrugada y fue detenido por el COT. Ricardo Rojas: delincuente encapuchado fue detenido luego de intentar robar un comercio. La cámaras del COT detectaron un fuerte impacto entre un camión y una motocicleta en la localidad de El Talar

(*) El Talar: robó una moto y fue detenido gracias al seguimiento de las cámaras del COT

En el El Talar, un sujeto fue detenido por el Centro de Operaciones Tigre (COT) luego de robar una motocicleta. Las cámaras municipales tuvieron un papel fundamental en seguimiento de la fuga: el individuo quedó a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió a primeras horas de la mañana cuando un vecino alertó el hurto de su moto. Luego de la denuncia -y de manera inmediata- los agentes del COT comenzaron con el seguimiento del ladrón mediante los dispositivos de videovigilancia: llevaba la moto a tiro.

En un operativo coordinado con la base de monitoreo del COT y la Policía de la Provincia de Buenos Aires interceptaron al sospechoso en la intersección de las calles Pacheco y Tokio. Los agentes redujeron al sujeto, quien fue traslado a la comisaría. El vehículo fue devuelto a su dueño.

El Municipio de Tigre cuenta con más de 130 móviles con los que patrulla en forma permanente las calles y vías navegables del distrito. Además, tiene más de 2.000 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden.

(*) Merodeaba con actitud sospechosa por Troncos del Talar: fue detenido inmediatamente porque tenía en su poder dos armas de fuego

Gracias a la cámaras del Centro de Operaciones Tigre, en un trabajo conjunto con la Policía de la Provincia, se logró detener a un sospechoso que merodeaba por la vía pública armado. Tras el procedimiento pertinente, el sujeto fue trasladado a la comisaría y puesto a disposición de la Justicia.

El hecho ocurrió en la localidad de Troncos del Talar. Allí, los dispositivos fílmicos registraron al individuo caminando por las calles con actitud sospechosa. Es por ello, que los operadores solicitaron al móvil más cercano para identificar al sujeto de inmediato.

Al arribar al lugar, los agentes lo interceptaron y realizaron el procedimiento pertinente. Tras la requisa, se incautaron dos armas de fuego, con municiones, lista para su uso. Rápidamente fue aprehendido por los efectivos de la Policía.

(*) Robó una moto en la madrugada y fue detenido por el COT

En Tigre centro, el COT y la Policía de la Provincia de Buenos Aires detuvieron a un sujeto que robó una moto estacionada. Las cámaras de video vigilancia municipales fueron vitales para el rápido accionar de los agentes. El rodado fue devuelto a la dueña.

El ilícito sucedió en horas de la madrugada, en la intersección de las calles Chingolo y Santamarina. Desde la central de monitoreo, los operadores registraron al sujeto -con actitud sospechosa- que transitaba a pie con el vehículo.

Tras divisar la situación, se dio el alerta al móvil más cercano. Agentes del COT y efectivos de la Policía lo interceptaron y observaron que la moto tenía el encendido forzado. Al verificar esto, lo trasladaron a la comisaría, donde quedó a disposición de la Justicia.



(*) Ricardo Rojas: delincuente encapuchado fue detenido luego de intentar robar un comercio

Un sujeto encapuchado fue detenido por el COT luego de intentar ingresar a la fuerza a un comercio en la localidad de Ricardo Rojas. Las cámaras de videovigilancia del centro operativo de Tigre detectaron el hecho y los agentes locales activaron el operativo pertinente.

El suceso ocurrió a primera hora de la mañana. Los operadores de la central divisaron el ilícito luego de una denuncia que alertó que un hombre estaba forzando la puerta de entrada de un comercio. De manera inmediata, dieron aviso al móvil más cercano.

Los agentes del COT y personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires arribaron al lugar y lo detuvieron. Posteriormente, lo trasladaron a la comisaría, donde quedó a disposición de la Justicia.



(*) La cámaras del COT detectaron un fuerte impacto entre un camión y una motocicleta en la localidad de El Talar

Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) registraron un siniestro vial entre un camión y una moto en la localidad de El Talar. Luego del choque -que ocurrió en horas de la mañana- se activó el operativo correspondiente para asistir a la víctima que se encuentra fuera de peligro.

El accidente sucedió luego de que una moto, que transitaba por la Colectora Este, no logró frenar y chocó contra un camión que salía de la autopista Panamericana para ingresar a la calle Italia. Tras el fuerte impacto, la víctima cayó al asfalto y golpeó su cabeza: el casco le salvó la vida.

Luego del siniestro, agentes dieron el alerta y el móvil más cercano del COT llegó al lugar. Posteriormente, arribó personal de Tránsito y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET), quienes asistieron al motociclista en el lugar y constataron que no debía ser trasladado.