Kicillof se reunió con trabajadores y empresarios pymes

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recorrió este martes una de las plantas de la empresa Ecofactory en el municipio de Vicente López y mantuvo una reunión con trabajadores, delegados sindicales del sector textil y empresarios pymes. Fue junto a los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Trabajo, Walter Correa; y el concejal Lucas Boyanovsky.

Participaron también la dirigenta Fernanda Miño; la diputada provincial Sofía Vannelli; la directora provincial de Relaciones con las Empresas y las Organizaciones de los/las trabajadores/as, Marcela Cortiellas; el concejal Roberto Pace; el secretario general del Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines (SETIA) en Vicente López, Fernando Ruarte; y la dirigenta Soledad Nocito.

“En la provincia de Buenos Aires apuntamos a un modelo distinto al que propone el Gobierno nacional: sabemos que contamos con muchos recursos naturales, pero que para desarrollarnos e incluir a todos y todas necesitamos que haya industria y trabajo”, expresó el Gobernador y añadió: “Para eso, promovemos un Estado eficiente, que invierte para que las empresas bonaerenses sean más competitivas y para que sus trabajadores están preparados para los desafíos del futuro”.

Ecofactory cuenta con 180 trabajadores y posee dos plantas en Munro, donde se producen más de 15 millones de bolsas ecológicas por mes: cada una se puede reutilizar más de 200 veces, disminuyendo así la contaminación que causan las bolsas desechables. Abastece a las principales cadenas de supermercados del país y exporta a más de 13 países de Latinoamérica y Europa.

“Acompañamos al Gobernador porque es quien lleva adelante la pelea contra las políticas del Gobierno nacional que atacan directamente a la industria y la producción de las pymes bonaerenses: vamos a seguir juntando fuerzas para defender a las y los trabajadores en toda la provincia”, remarcó Boyanovsky.

Estuvieron presentes la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; las subsecretarias de Industria, Pymes y Cooperativas, Mariela Bembi; y de Políticas Culturales, Victoria Onetto; su par de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, Ariel Aguilar; la presidenta del FOGABA, Verónica Wejchenberg; la directora provincial de Sensibilización y Promoción de Derechos, Alesia Abaigar; el secretario general de la CTA Autónoma Regional Vicente López, Fabián Alessandrini; el gerente general de EcoFactory, Martin Jersonsky; y el dirigente Hernán Lania.