Avanzan las pavimentaciones en el barrio Rodríguez de Grand Bourg

En medio de la intensa tormenta que se desató este martes al mediodía, el intendente Leo Nardini recorrió las obras de pavimentación e hidráulica que se están llevando adelante en el barrio Rodríguez de Grand Bourg, sobre la calle Bolaños entre Miraflores y El Callao, en el límite con el Campo La Juanita.

La intervención contempla un total de ocho cuadras, 4.650 mts2 de pavimento de hormigón, y 200 metros lineales de cañería hidráulica. De estas, ya se habilitaron cuatro: Bolaños entre Callao y 9 de Marzo, y 9 de Marzo entre América y Bolaños, ejecutadas por la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana. Las cuadras restantes, que se extienden sobre Bolaños entre Miraflores y 9 de Marzo, continúan en ejecución por parte de la Secretaría de Servicios.

El proyecto se financia íntegramente con fondos municipales. Al respecto, el intendente remarcó: “Tardaremos un poco más, pero las obras se hacen, y eso es el resultado de la buena administración de los recursos de todos los vecinos y vecinas de Malvinas. Nos pone muy contentos que puedan ver que con esfuerzo y trabajo seguimos creciendo”.

Durante la recorrida, Nardini destacó: “Estamos bajo una tormenta torrencial, pero aún así cumplimos con la palabra de venir a ver, junto a los vecinos, cómo está quedando la obra. Además, con esta lluvia podemos ver que el funcionamiento de los sumideros ya mejora la calidad de vida de los vecinos y vecinas del barrio”.

Además de mejorar la conectividad en la zona, la obra revaloriza los espacios públicos y genera mayor seguridad.

“Cada calle que se pavimenta, cada cañería que se instala, es una muestra de que nuestro compromiso sigue intacto. Queremos que Malvinas esté cada vez mejor. Sabemos que falta, pero también que podemos lograr más cosas juntos, por eso Malvinas va por más”, concluyó el intendente.