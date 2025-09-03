El Centro Universitario de Vicente López suma una nueva carrera con rápida salida laboral

A partir del 2026, los vecinos de Vicente López podrán estudiar la Tecnicatura en Comercio Electrónico y Marketing Digital, una nueva carrera adaptada a las demandas actuales del mercado laboral digital. De esta manera, el municipio amplía la oferta académica en el Centro Universitario, con educación pública de calidad.

La tecnicatura será dictada en alianza con la UTN (Universidad Tecnológica Nacional) y combinará una modalidad virtual con instancias presenciales. Además, en octubre de este año comenzarán las charlas informativas, donde los vecinos interesados podrán conocer en detalle los contenidos, modalidades de cursada y despejar todas sus dudas antes de la apertura de inscripciones.

El plan de estudios brindará las herramientas necesarias para que los egresados puedan aprender sobre la gestión de plataformas de e-commerce, la implementación de campañas digitales, el potenciamiento de emprendimientos y PyMES, y el diseño de estrategias de comunicación y ventas online.

Con esta nueva propuesta, el municipio busca acompañar el crecimiento del comercio electrónico y el marketing digital, ofreciendo a los vecinos formarse como profesionales capacitados en estas áreas para ingresar al mundo laboral.

El Centro Universitario de Vicente López, ubicado en Carlos Villate 4480 (Munro), continúa consolidándose como un espacio de referencia en la región, con carreras y capacitaciones en alianza con reconocidas instituciones, siempre con el objetivo de generar más oportunidades de desarrollo profesional y laboral para la comunidad, cerca de sus hogares.