Finalizó “Operativo Frío”, el programa para asistir a personas en situación de calle

Durante los meses de junio, julio y agosto, la Municipalidad de San Isidro llevó adelante el Operativo Frío, un programa integral que busca asistir a personas en situación de calle frente a las bajas temperaturas del invierno. Esta iniciativa no solo brinda abrigo y alimento, sino que también promueve la contención, la escucha y el acompañamiento personalizado.

“El Operativo Frío nace para dar respuesta a una de las manifestaciones mas extremas de la exclusion social que es la de las personas en situación de calle. Es una politica publica que inciamos por primera vez el año pasado y sostenemos para responder con presencia y con compromiso para lograr la reinserción de esas personas”, sostuvo el intendente Ramón Lanús.

El Espacio Papa Francisco, en San Isidro, funcionó como el corazón del operativo, ofreciendo un lugar cálido y seguro para dormir, comer, higienizarse y recibir acompañamiento. Además, se realizaron recorridas nocturnas por todo el municipio y se habilitó una línea de contacto vía WhatsApp, permitiendo a los vecinos alertar sobre personas en situación de calle y sumarse activamente como agentes de cuidado.

En total, durante los tres meses el programa asistió a 346 personas.

Entre las actividades realizadas, se destacan la tramitación de DNI, procesos de reinserción laboral, talleres de salud, con controles de glucosa, presión arterial, test de VIH/Sífilis, aplicación de vacunas y charlas educativas; entrega de indumentaria; y actividades culturales y recreativas como cine debate, cocina colectiva, clases de relajación y peluquería.

El éxito del operativo también se apoyó en la colaboración de organizaciones locales, instituciones religiosas, voluntarios y vecinos comprometidos. Su participación permitió garantizar respuestas rápidas y humanas, consolidando redes de contención y promoviendo la construcción de vínculos de confianza.