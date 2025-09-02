El COM de Malvinas Argentinas y la Policía lograron detener a tres sospechosos con autos robados

La vigilancia preventiva y denuncias de los vecinos permitieron detectar a los sospechosos. El rápido accionar policial derivó en la aprehensión de tres hombres. Los vehículos secuestrados tenían pedido activo por hurto.

Gracias al monitoreo constante desde el Centro Operativo Municipal (COM) de Malvinas Argentinas y a la denuncia de una vecina, se detectó la presencia de un vehículo sospechoso en la vía pública. Ante esta situación, se dio aviso inmediato a las fuerzas de seguridad, que se desplazaron rápidamente hacia el lugar.

La intervención permitió interceptar el rodado y comprobar que estaba vinculado a un hecho delictivo. Durante el procedimiento fueron aprehendidos tres hombres que circulaban en distintos vehículos con pedido activo por hurto.

Los operativos se realizaron en conjunto entre el personal policial y el COM, que trabaja las 24 horas monitoreando cámaras y recibiendo alertas de los vecinos. Esta articulación entre la tecnología y la fuerza de seguridad hace posible una respuesta más rápida y efectiva.

Ante cualquier hecho sospechoso, los vecinos pueden comunicarse con el Centro Operativo Municipal al 0800-222-0911. La participación ciudadana es clave para reforzar la seguridad y cuidar a cada familia malvinense.