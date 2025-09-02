Programación del Teatro Niní Marshall

En este 2025 se ofrece una amplia variedad de obras, conciertos y diversas propuestas que se podrán ver cada mes en el teatro ubicado en la calle Perú 1401, de la localidad de Tigre.

Viernes 12 de septiembre – 21h – CHA CHA CHA

Luego de una temporada consagratoria en la calle Corrientes, Alfredo Casero y Fabio Alberti anunciaron el desembarco nacional e internacional de Cha Cha Cha, la versión teatral del mítico ciclo televisivo que marcó a toda una generación. El espectáculo, que desde su regreso al Teatro Metropolitan se posicionó como uno de los grandes sucesos de la cartelera porteña, iniciará una ambiciosa gira que recorrerá las principales ciudades de Argentina, Uruguay y, por primera vez, cinco destinos clave de Europa.ersonajes emblemáticos como Juan Carlos Batman, Susana Bronstein, Peperino Pómoro, o Boluda Total entre otros, vuelven a cobrar vida en cada función convirtiéndolo en una experiencia distinta, con sketches que rotan y se actualizan, manteniendo fresca la propuesta y descolocando al espectador con una risa inesperada.

Viernes 19 de septiembre – 19h / 21.30h – GABRIEL ROLÓN “PALABRA PLENA”

El mundo nos incita a hablar por hablar. Sin decir nada. “Palabra plena”, en cambio, nos desafía a pensar, a transitar el laberinto de nuestro propio enigma intentando evitar las trampas de la comodidad. Porque las cosas importantes de la vida son incómodas.

Caminamos entre el amor y la pérdida, la felicidad y la angustia, la esperanza y el deseo. Siempre de la mano de la palabra.La palabra es abismo. Es al mismo tiempo herramienta y conflicto. Comunicación y malentendido. Verdad y mentira. Habitamos en la confusión. Y en esa confusión nos jugamos la vida.

Viernes 26 de septiembre – 21h – INTERPAUL

INTERPAUL es una banda que rinde tributo a uno de los músicos más influyentes de la historia: Paul McCartney y The Beatles, reviviendo la magia de sus canciones en cada show. Son los ganadores de la Beatleweek Latinoamérica 2024 como Mejor Banda Beatle, viajando en agosto de este año 2025, a la Beatleweek en Liverpool para tocar en The Cavern y otros lugares icónicos como la banda representante de Latinoamérica.Con un recorrido que va desde los éxitos de los Fab Four hasta los clásicos inolvidables de la carrera solista de Paul. INTERPAUL te lleva en un viaje musical lleno de emoción y nostalgia. Al igual que el mismísimo McCartney en sus conciertos, la banda no deja afuera esos temas icónicos que marcaron generaciones.

Viernes 3 de octubre – 21.30h – SOLTAR PARA SER FELIZ

Después del éxito editorial, Mario Massaccesi y Patricia Daleiro le ponen el cuerpo a su obra con una propuesta teatral diferente que a través del humor, la emoción y las historias personales ayuda al espectador a responder la pregunta: ¿Qué es soltar, cómo se hace? . “Soltar para Ser Feliz” fue publicado en noviembre de 2020 y ya va por la décima edición, convirtiéndose en un “Long seller” por estar tanto tiempo en los primeros lugares en ventas. Mario y Patricia encontraron en el teatro un lugar mágico para compartir la propuesta de “soltar” que ya experimentaron miles de personas en todo el país que los siguen a través de sus libros, los talleres que brindan; sus podcast y los “Viajes con

Sábado 4 de octubre – 21h – CRIMEN

“Crimen” presenta un show audiovisual que te transportará al universo musical de Gustavo Cerati. Podrás revivir la magia de uno de los más grandes artistas de la música latinoamericana. La puesta en escena y caracterización del grupo prometen un viaje musical inolvidable, interpretando los grandes éxitos de Gustavo Cerati en su etapa solista. Canciones como “Deja Vú”, “Fuerza Natural”, “Crimen”, “Puente” y muchas otras, cobrarán vida envolviendote en una atmósfera llena de emoción y recuerdos.

Domingo 5 de octubre – 20h – CULTO GITANO

El homenaje a SANDRO por Fernando Samartin. Fernando Samartin, en la piel del GITANO, recorre los temas más recordados e icónicos del Ídolo de América, acompañado por quienes fueron sus músicos. Fernando Samartin fue ganador de los Premios ACE y Hugo revelación por la comedia musical “Por amor a Sandro”. Un espectáculo imperdible, un homenaje a una figura única que marcó y sigue marcando generaciones en todo Latinoamérica

Viernes 10 de octubre – 20.30h – CHARLY POR CINEMA VERITÉ

A 30 años de aquel mítico Hello! MTV Unplugged de Charly García, Cinema Verité revive la historia con un show íntimo y único, con una puesta de lujo: full band con músicos invitados, cello, violín, bandoneón, hammond, y una ambientación especial para recordar aquel histórico concierto.

Viernes 17 de octubre – 21h – MODELO VIVO MUERTO

Bla Bla & Cía. presenta MODELO VIVO MUERTO.Durante el examen de fin de curso de una prestigiosa academia de arte, un modelo vivo es encontrado misteriosamente sin vida. Al descubrir que se trata de un crimen, el personal de la institución lleva adelante una investigación inmediata. Con la utilización de técnicas poco ortodoxas, los interrogatorios avanzan demostrando que todo puede pasar.Actualmente la Compañía Bla Bla está conformada por Manu Fanego, Sebastián Furman, Pablo Fusco, Julián Lucero, Tincho Lups, Carola Oyarbide y su productora y asistente Maribel Villarosa.

Viernes 24 de octubre – 21h- WADU WADU – TRIBUTO A VIRUS

WADU WADU es el espectacular show Revelación que en solo 3 años se ha posicionado como la banda tributo a VIRUS más importante recorriendo diversos e importantes escenarios y festivales. Con la intención de recrear fielmente, homenajear y celebrar la música de VIRUS, banda fundamental en los 80’s y que cambió para siempre la historia del rock argentino y latinoamericano, WADU WADU invita al público a un viaje imaginario en el tiempo a través de su vigente legado musical que incluye Grandes Éxitos como: UNA LUNA DE MIEL EN TUS MANOS, AMOR DESCARTABLE, IMAGENES PAGANAS, PRONTA ENTREGA, ME PUEDO PROGRAMAR, PECADOS PARA DOS entre otros.

Viernes 31 de octubre – 21h – NICOLÁS DE TRACY

Nicolás de Tracy es uno de los comediantes jóvenes con mayor crecimiento este último tiempo. Después de más de 10 años de carrera, logró afianzarse como una figura de referencia en el stand up local.

Viernes 28 de noviembre – 21.30h – ONDA SABANERA

Onda Sabanera es una banda argentina de cumbia colombiana formada en 1998 en Buenos Aires bajo la dirección de Claudio Javier Benítez. Inspirada por los sonidos tradicionales de la música sabanera de Colombia, la agrupación rápidamente se destacó en la escena tropical argentina gracias a su estilo auténtico y su energía contagiosa.El álbum debut de la banda, Lluvia de Éxitos, lanzado en 1998, incluyó temas icónicos como “El Campanero”, “Amarillo, azul y rojo” y “Viento”. En 2021, colaboraron con La Delio Valdez en una versión renovada de “El Campanero”, que conectó con nuevas generaciones y revitalizó su legado. En 2023, lanzaron “Pobre Corazón”, una colaboración con Ke Personajes que rápidamente se convirtió en un éxito en plataformas digitales, acumulando millones de reproducciones.

Entradas en www.entradauno.com ó en boletería del teatro de miércoles a domingos de 13 a 20 h.

TEATRO NINÍ MARSHALL

PERÚ 1401 – TIGRE

(entre Parque de la Costa y Casino Trillenium)