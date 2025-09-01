Septiembre llega con nuevos ciclos de cine en Vicente López

Durante todo el mes, los vecinos podrán disfrutar de imperdibles propuestas con funciones presenciales en el Cine York y el Centro Cultural Munro, y una selección disponible en formato online. Con una programación coordinada por Lumiton, los vecinos podrán acercarse de manera gratuita a algunas de las filmografías más reconocidas de la historia del cine.

Del 3 al 17 de septiembre, el Cine York (Juan Bautista Alberdi 895, Olivos) presentará un ciclo dedicado al aclamado director Wong Kar-wai. Reconocido por su estilo visual único y sus relatos sobre la soledad, el desarraigo y el deseo, el realizador hongkonés deslumbra con títulos fundamentales como El caer de las lágrimas, Chungking Express y Deseando amar, así como Happy Together, película sobre una pareja de enamorados que viaja a Argentina en busca de recomponer su relación. Rodada en locaciones emblemáticas de la capital, desde Caminito en La Boca hasta el Obelisco e incluso las Cataratas del Iguazú, la obra retrata con crudeza la imposibilidad de volver a empezar. Las mismas serán proyectadas, una por día, en funciones dobles a las 18 y 20.30 horas.

Por su parte, el Centro Cultural Munro (Vélez Sarsfield 4650, Munro) será escenario del ciclo Alfred Hitchcock, que se desarrollará del 4 al 28 de septiembre. Once de los títulos más emblemáticos del “maestro del suspense”, entre ellos La soga, Sabotaje y Psicosis, conforman una programación que invita a recorrer una de las filmografías más influyentes de todos los tiempos.

Además de las funciones presenciales, parte de la programación de Vecine Vecine podrá disfrutarse a través de la plataforma Lumiton Online, de manera gratuita y con subtítulos en español. Esta modalidad permite ampliar el alcance del ciclo, acercando las películas a todos los vecinos desde la comodidad de sus hogares.

Del 1 al 29 de septiembre, el ciclo estará dedicado al universo de Alejandro Jodorowsky, director chileno y figura clave del cine de culto y el arte de vanguardia. Lumiton acerca cinco de sus películas más representativas, desde su ópera prima Fando y Lis hasta La danza de la realidad, donde el director reconstruye su infancia a través del psicodrama.

👉 La programación completa y más información están disponibles en: https://lumiton.ar/agenda-presencial/

Todas las funciones son con entrada libre y gratuita, por orden de llegada.