Seguimos haciendo historia

Por: Oscar Tineo

Caer en un pozo negro llamado ascenso trajo consecuencias de todo tipo, la palabra “pérdida” se instaló en todos los ámbitos. Pérdida de categorías, pérdida de identidad, pérdida de socios, pérdida de hinchas, pérdida de convocatoria.

Solo nos quedaba aquella frase: “Cuando tocas fondo, solo queda emerger” y asi fue ese largo camino de regreso. En el 2010 el club era tierra de nadie, no había estado contable y se festejaba levantar la inhibición para no morir como club. Jugar contra equipos impropios era una constante.

Ese largo camino no tenia logros inmediatos, ese enfermo estaba en terapia intensiva con pronóstico reservado, pero algunos meses después pasó a terapia intermedia y después de mucho sacrificio ordenando todo aquello que parecía tierra arrasada, pudimos festejar estar internados en sala común con la esperanza de ser dados de alta.

Cosa que ocurrió en aquel 2 de mayo de 2018 cuando el destino y la cabeza de Vizcarra nos dieron esa primera alegría.

Desde ahí, todo fue maratónico, pues en unos meses llegaría la pandemia y al barajar y dar de nuevo, la varita mágica nos regala la final en cancha de Newell`s y en la ruleta de penales el gran héroe se llamo Jorge de Olivera.

Platense seguía haciendo historia, volver en solo 3 años a Primera era algo soñado por todos. No quiero morir sin ver a Platense en la A … Era una frase muy escuchada.

El destino nos tenía guardado un sub campeonato en el 2023, algo impensado que dificilmente llegaría a repetirse.

Como pensar en algo mas, como seguir marcando historia si a esta altura nos dieron más de lo que esperabamos.

Solo la Fe y el ingenio harían que naciera “El Matagigantes” pues solo un año y medio despues volvemos a Santiago del Estero dejando por el suelo a Racing, River, San Lorenzo (todos de visitantes y a cancha llena) y ganarle a Huracán, con la magica zurda de Mainero, una final para lograr lo que se soñó durante 120 años. LA ESTRELLA DE ORO.

Hoy Platense es el primer equipo en América y segundo equipo en el mundo (Detrás del Nottingham Forest Football Club de Inglaterra) que marcando historia en solo 7 años salió de la tercera categoría y logró ser Campeón en la elite del futbol.

Esa ESTRELLA que el mundo del futbol reconoce como bien lograda, donde hubo que luchar con todo y contra todos, que hoy brilla en todos los escudos, esa que los pibes lucen en cada camiseta, en cada lugar donde haya algo de Platense, un Platense que sigue marcando historia pues hubo que esperar 30 años para que un jugador “hecho” futbolísticamente y jugando en Platense sea convocado a una Selección mayor.

Fue en 1995 cuando Marcelo Espina junto a Hernán Cristante visten la celeste y blanca.

Hoy es Ronaldo Ivan Martinez, el cual es citado por Alfaro para que Paraguay tenga al goleador del actual torneo en sus filas.

Como no sentir orgullo de un equipo que es Campeón en el país Campeón del Mundo, como no sentir que el amado calamar sigue marcando historia pues en unos meses integra la lista de equipos en la Copa Libertadores de América

Como no gritarle al mundo que Platense esta ante todo y lo demás… Lo demás es cotillón.