El municipio garantiza derechos laborales y seguridad para trabajadores de Delivery

Por directivas del intendente Ishii, el jefe de gobierno Pablo Mansilla mantuvo un diálogo constructivo y abierto, escuchando las inquietudes de los trabajadores y poniéndose a total disposición para atender sus necesidades.

El Secretario de Gobierno en representación del Intendente Municipal Mario Alberto Ishii recibió a trabajadores de Pedidos Ya para establecer importantes medidas que mejorarán sus condiciones laborales.

Es importante aclarar que los trabajadores presentes en la reunión de hoy fueron víctimas del engaño de grupos violentos que ayer provocaron disturbios en la sede municipal. Estos agitadores eran personas ajenas al distrito que nada tenían que ver con el reclamo pacífico y legítimo del sector delivery ni con cualquier habitante que desee realizar un justo reclamo.

Hoy, un grupo de trabajadores reales de delivery de José C. Paz se acercó de manera ordenada a las puertas de la Municipalidad, donde fueron recibidos inmediatamente por el Secretario de Gobierno Pablo Mansilla.

Durante la reunión, la administración de Ishii demostró una vez más su capacidad de diálogo y gestión, estableciendo pautas claras para la incorporación de un registro oficial de trabajadores del reparto, fortaleciendo así la formalización del sector.

Entre las medidas acordadas se destaca la instalación de una aplicación de seguridad que permitirá a los repartidores comunicarse directamente con la Policía Municipal de Prevención Urbana mediante un botón de emergencia, garantizando mayor protección durante sus jornadas laborales. Asimismo, el Municipio proveerá indumentaria nueva y apropiada para el desarrollo de las tareas de reparto.

La gestión municipal también se comprometió a trabajar coordinadamente con las áreas de Tránsito y Vialidad para establecer un sector de zonificación específico donde los trabajadores puedan estacionar sus motocicletas, flexibilizando y mejorando las condiciones de los repartidores. Esta medida beneficiará a aproximadamente 55 trabajadores del distrito provenientes de diferentes barrios.

El encuentro contó con la participación del interventor de la Secretaría de Seguridad comunal, Miguel Narváez, reflejando el compromiso integral de la administración. Esta iniciativa reafirma el compromiso de la gestión del Intendente Mario Ishii con todos los sectores del distrito, demostrando una vez más la proximidad y sensibilidad social atenta a las necesidades de los vecinos de José C. Paz.