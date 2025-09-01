Patricia Bullrich y José Luis Espert visitaron San Isidro

El candidato a concejal del Frente La Libertad Avanza, Jorge Panadero Alvarez, acompañó a la ministra de Seguridad Nacional durante la presentación de estadísticas que reflejan una mejora de los índices de seguridad nacionales, y destacó el trabajo coordinado con Gendarmería en Provincia.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, estuvo hoy en San Isidro, donde presentó las estadísticas récord de incautación de drogas correspondientes al primer semestre de 2025. Del acto participaron el intendente Ramón Lanús, el candidato a Senador Provincial, Diego Valenzuela, el diputado nacional, José Luis Espert, y el primer candidato a concejal Jorge Panadero Álvarez, quien destacó el trabajo coordinado con Nación en la lucha contra la inseguridad.

“En San Isidro creamos un sistema de seguridad local que hoy ya cuenta con 134 patrullas, 2.100 cámaras nuevas, 300 agentes patrullando las calles y más de 15.000 vecinos adheridos a “Ojos en Alerta”, destacó Álvarez. “Pero nada de lo que hagamos será suficiente si desde todos los niveles de gobierno no hay una lucha mancomunada contra la inseguridad y el narcotráfico. Por eso celebramos el gran trabajo que está haciendo Patricia Bullrich a nivel nacional y, en San Isidro en especial con el refuerzo de Gendarmería en barrios populares”, cerró.

Además de los números de incautación, Bullrich destacó que, más allá de alcanzar la tasa de homicidios más baja de América Latina, la Argentina pasó del puesto 51 al 46 en el Global Peace Index y fue clasificada en nivel 1 de seguridad para los viajeros por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Informe de incautaciones de Nación

Respecto a la incautación de marihuana, “una droga fuerte, con gran cantidad de THC” destacó la ministra, “hemos aumentado el 35% de incautación en este semestre”.

Respecto a la incautación de drogas sintéticas, los secuestros aumentaron un 5% en relación con 2024. En la misma línea, Bullrich subrayó que la marihuana incautada superó en un 35% a la del año anterior.

Respecto a los detenidos un 27% más de detenidos, “lo que implica menor nivel de impunidad” indicó la ministra.

Aumento de la operativdad de las Fuerzas Federales

La ministra informó que en lo que va de 2025, se realizaron 15 mil procedimientos, un 16% más de los que tuvimos el año pasado. Los resultados reflejan el trabajo articulado entre Fuerzas Federales, fuerzas provinciales, organismos judiciales y áreas de inteligencia criminal, con operativos que abarcaron tanto grandes cargamentos como narcomenudeo en puntos críticos.

En ese sentido, la ministra destacó que se superó el número de detenidos por operativos antidrogas en más del 27%, con un 16% más de procedimientos realizados. Bullrich también remarcó el rol de las fuerzas federales junto a organismos nacionales, que desarrollaron más del 80% de los operativos de incautación de drogas.