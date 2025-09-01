Julio Zamora en San Fernando e Ituzaingó

Hizo una recorrida por estos distritos en el marco de la campaña de Somos Buenos Aires

(*) Julio Zamora en San Fernando: “Tenemos que atender la salud, educación y seguridad porque la Provincia no se está ocupando como corresponde”

En San Fernando, el candidato a senador de Somos Buenos Aires por la Primera Sección Electoral, Julio Zamora, mantuvo un encuentro con el sindicato La Fraternidad donde conversó sobre la propuesta Somos Buenos Aires y la coyuntura política actual.

Luego, acompañado por el candidato a concejal en el distrito, Gustavo Aguilera, se dirigió a una reunión con vecinos y vecinas del barrio María Isabel de la localidad de Virreyes para escuchar sus necesidades y comentar el modelo de seguridad que se despliega en Tigre.

“Estuvimos en San Fernando junto a Gustavo Aguilera para mantener una mesa de diálogo con miembros de La Fraternidad. También, nos acercamos a Virreyes para atender a los vecinos y vecinas en relación a sus problemáticas vinculadas a la violencia en los barrios”, declaró Zamora.

Durante el encuentro en La Fraternidad, el intendente de Tigre reafirmó su identidad peronista, la historia del movimiento obrero y planteó el origen del nuevo espacio político Somos Buenos Aires. Abordó las dificultades a nivel nacional como el desempleo, el cierre de Pymes y el recorte de obras públicas.

En la reunión con la comunidad del barrio María Isabel, Zamora junto a Gustavo Aguilera trataron los problemas de seguridad. “Tenemos que atender la salud, educación y seguridad porque la Provincia no se está ocupando como corresponde”, sostuvo Zamora frente a la situación actual en el territorio bonaerense. Por otro lado, cuestionó el accionar del Gobierno nacional en materia de discapacidad y la disminución de los ingresos de los jubilados.

(*) Julio Zamora en Ituzaingó: “La Argentina debe transitar otro camino, uno que conserve una visión más humanista”

El candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral de Somos Buenos Aires, Julio Zamora, recorrió el Municipio de Ituzaingó donde dialogó con la comunidad y militantes del territorio. Además, brindó un discurso donde destacó que “la Argentina debe transitar otro camino, uno que conserve una visión más humanista”.

En esta línea, continuó: “Somos Buenos Aires busca brindarle a las comunidades un horizonte distinto. Es importante que los vecinos se congreguen a votar ya que la política es una herramienta para cambiar el país. Por otro lado, es un orgullo decir que Tigre es el Municipio más seguro de la Provincia de Buenos Aires”.

La recorrida se llevó adelante en horas del mediodía, donde Zamora y dirigentes de Somos Buenos Aires visitaron el centro comercial a cielo abierto de la ciudad y dialogaron con los vecinos sobre la actualidad económica del distrito y la Provincia. Además, conversó con militantes que realizan acciones solidarias y le expusieron las problemáticas que presentan en materia de infraestructura escolar y la imposibilidad de financiar diferentes obras y programas educativos.

Posteriormente, se reunió con representantes de la Unión Comercial Industrial y Afines de Ituzaingó (UCIADI), quienes le resaltaron los desafíos que presentan en el territorio. Para finalizar, Zamora mantuvo un encuentro con la militancia donde reafirmó las bases de la coalición y los ejes de trabajo de la campaña con vistas a los comicios del 7 de septiembre.