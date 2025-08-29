Andreotti destacó la tasa de mortalidad infantil más baja en 35 años en San Fernando y reconoció a trabajadores de la salud

El Intendente agradeció a los trabajadores de salud, tras celebrar que en el último año se registró una tasa de 5,9 por mil nacidos vivos. “Es el resultado del trabajo conjunto del sistema de salud del Municipio, los esfuerzos de todos los trabajadores de la salud y los vecinos de San Fernando sumada a la inversión en infraestructura que hicimos durante estos años”, dijo Juan Andreotti.

El Municipio de San Fernando homenajeó a sus trabajadores de la salud con un acto realizado en el Teatro Otamendi, dado que su trabajo posibilitó que se registrara la tasa de mortalidad infantil más baja del distrito en 35 años, de 5,9 por 1000 nacidos vivos.

“Hoy nos encontramos con nuestros trabajadores de la salud para reconocerlos, porque gracias a su esfuerzo, San Fernando registró este año la menor tasa de mortalidad infantil de los últimos 35 años, desde 1990 que se tiene el registro, lo que es un orgullo para todos nosotros, y el resultado del trabajo conjunto del sistema de salud del Municipio, los esfuerzos de todos los trabajadores de la salud y los vecinos de San Fernando sumada a la inversión en infraestructura que hicimos durante estos años con el Hospital San Cayetano, la renovación de los centros de salud, los hospitales de Islas, el Hospital Oftalmológico, el Centro Odontológico”, dijo el Jefe Comunal.

“San Fernando viene mejorando año a año el cuidado de todos los vecinos, y en especial de los más chicos y los más grandes. Por eso, hoy nos encontramos aquí para reconocer y sobre todo agradecerles a quienes nos cuidan, sientan que son mimados y valorados por todos los vecinos de San Fernando y que su esfuerzo vale la pena”, concluyó Juan Andreotti.

Del acto también formaron parte la Secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente, Eva Andreotti; la Concejal y ex Diputada Nacional, Alicia Aparicio; el Secretario de Salud Pública Marcelo Campos; la Subsecretaria Claudia Regenjo; los Directores del Hospital Provincial ‘Petrona V. de Cordero’, Juan Delle Donne, Pablo Pericoli y Emilio Rositi; autoridades de clínicas privadas de San Fernando; el plantel completo de profesionales y personal de salud municipal; y miembros del gabinete municipal.