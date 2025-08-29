Allanamiento: cinco aprehendidos por drogas y tenencia de armas

La Policía de Malvinas Argentinas, junto a la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, llevó adelante un operativo en la zona céntrica de Grand Bourg. Se secuestraron cocaína, dinero en efectivo y un arma de fuego

En la noche del lunes 27 de agosto, la Policía de Malvinas Argentinas accionó junto a la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas, subdelegación San Miguel, en un allanamiento realizado en la zona céntrica de la ciudad de Grand Bourg.

En el lugar se encontraron cocaína, materiales de fraccionamiento y un arma de fuego. Cinco personas fueron aprehendidas por la causa.

La investigación se inició en mayo, a raíz de denuncias realizadas por vecinos. Tras reunir las pruebas necesarias, se concretó el procedimiento que permitió secuestrar cocaína distribuída en 124 envoltorios, un revólver calibre 38 marca Special con municiones, una balanza de precisión, un celular y 196 mil pesos argentinos en efectivo.

Los detenidos fueron tres hombres de 59, 49 y 34 años de edad, y dos mujeres de 50 y 32 años de edad. Tres de ellos fueron liberados, mientras que dos continúan detenidos y siguen siendo investigados. La causa está a cargo del Departamento Judicial de San Martín.