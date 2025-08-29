Con el show en vivo de “Entre Colegas”, se vivió una nueva edición del ciclo “Reconquista Rock”  

En el Museo de la Reconquista, el Municipio de Tigre organizó un nuevo espectáculo musical gratuito destinado a vecinos y vecinas. En esta oportunidad, la propuesta contó con el show en vivo de “Entre Colegas”.

El Municipio de Tigre llevó adelante un nuevo encuentro del ciclo musical “Reconquista Rock” con el propósito de poner en valor la cultura local. La iniciativa – que se realiza desde el 2023 – contó con el show en vivo de la banda “Entre Colegas”.

La propuesta cultural es libre y gratuita para todos los vecinos y vecinas que deseen acercarse. El objetivo es poder brindar un espacio de calidad a los artistas locales para que puedan mostrar su arte.

Para más información, comunicarse con la Subsecretaría de Cultura al 5282-7557. O por redes sociales: Facebook @Tigre.Cultura e Instagram @Cultura.Tigre.