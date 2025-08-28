El intendente Mario Ishii inició la propuesta de compra del palacio municipal

Histórico paso entre la Municipalidad y la Iglesia Luterana Unida

La Municipalidad de José C. Paz informa que el intendente Mario Ishii encabezó una reunión institucional de gran relevancia, en la cual se dio inicio a la propuesta de compra del edificio donde funciona actualmente el Palacio Municipal.

En el encuentro participaron autoridades de la Iglesia Evangélica Luterana Unida de Argentina y Uruguay (IELU), entre ellas la Presidenta Rvda. Mariela Alejandra Pereyra y el Gerente General, Lic. Juan de Dios Miranda, también por parte de la comuna estuvo presente el Secretario de Economía y Hacienda, Humberto Fernández.

Un edificio histórico para José C. Paz

El inmueble, ubicado en Av. Gaspar Campos 6151, fue construido originalmente por la comunidad luterana y desde el año 2000 es alquilado por la Municipalidad. Cabe destacar que desde la creación misma del distrito la sede comunal funcionó en calidad de contrato, lo que convierte este paso en un hecho de gran valor histórico.

Significado institucional

Durante la reunión, se dialogó sobre las condiciones iniciales y se presentaron documentos para avanzar en la compra definitiva del inmueble. De concretarse este acuerdo, el Palacio Municipal pasará a ser propiedad definitiva del distrito, consolidando un hecho histórico para José C. Paz.

Este paso permitirá no solo la regularización patrimonial de la casa de gobierno, sino también proyectar mejoras y obras a futuro en un espacio que pertenecerá en forma permanente a la comunidad paceña.

La importancia de este acontecimiento radica en que, luego de casi tres décadas de uso en calidad de alquiler, el Municipio se encamina a contar con su sede propia, un patrimonio fundamental para la gestión institucional y la proyección del distrito.