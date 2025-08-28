El Municipio fortalece el vínculo de las instituciones educativas con la ciudad

La gestión local realizó el taller itinerante en el Centro Educativo Complementario Nuestra Señora del Valle de la localidad de Don Torcuato. Niños y niñas participaron de actividades lúdicas donde exploraron la historia, la cultura y los atractivos del distrito, con el fin de construir sentido de pertenencia con el territorio.

El Municipio llevó adelante el programa itinerante Identidad Tigre en el Centro Educativo Complementario Nuestra Señora del Valle de la localidad de Don Torcuato. Estos talleres buscan acercar a las infancias el patrimonio natural y cultural de la ciudad.

A través de actividades lúdicas y participativas, los niños y niñas exploraron la historia y los atractivos de Tigre, con el objetivo de fortalecer el sentido de pertenencia y el vínculo con el territorio.

Para más información, contactarse por las redes sociales de la Subsecretaría de Turismo, Facebook: Viví Tigre; Instagram: @turismotigre; o Twitter: @vivi_tigre. También, en las cuentas de la Subsecretaría de Educación, Facebook: Educación Tigre e Instagram: @educaciontigre.