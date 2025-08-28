Julio Zamora en Las Tunas, Luján y Don Torcuato

Fue en el marco de la campaña electoral de Somos Buenos Aires

Julio Zamora se reunió con instituciones de Las Tunas para conversar sobre las propuestas de Somos Buenos Aires y escuchar sus necesidades

El candidato a senador por Somos Buenos Aires en la Primera Sección Electoral, Julio Zamora, se reunió con referentes de instituciones del barrio Las Tunas de General Pacheco. Fue en el Centro de Jubilados San Antonio, donde el actual intendente de Tigre tomó nota de las necesidades de la comunidad y destacó la importancia de estar cerca de los vecinos.

Al respecto, Zamora declaró: “Estuvimos reunidos con instituciones de Las Tunas para contarles sobre la decisión de formar parte de ‘Somos’. Pudimos hacer un balance de lo que venimos haciendo en el Municipio desde diferentes áreas y conversar sobre la situación socioeconómica que sufre el país. Además, escuchamos todas las necesidades que tienen en el barrio en relación a la basura, las inundaciones, seguridad, entre otras problemáticas”.

La jornada contó con la presencia de diferentes instituciones del barrio. Allí, se analizó el contexto económico de la Argentina y se repasaron las obras que se inauguraron recientemente como como el Hospital de Medicina Cardiovascular “Dr. Genaro Serantes”, la pista de atletismo “Abel Acevedo”, la Escuela Secundaria N° 47 y el Polideportivo N° 19 José “Bocha” Marrero. Por otro lado, Zamora destacó el avance de la construcción de dos teatros y el hospital de alta complejidad para adultos.

Guido, miembro de la Fundación Águila Visión, manifestó: “Esta muy bueno poder saber sobre la gestión y lo que se tiene en mente para el futuro. Nosotros trabajamos mancomunadamente con el Municipio y esto nos sirve. La conexión del intendente Julio Zamora con los vecinos es fundamental, para que sepa las verdaderas necesidades de nuestro barrio y dar soluciones en el día a día”.

El candidato a senador junto a funcionarios de la gestión local respondieron a las inquietudes de los vecinos y vecinas en materia de obras hidráulicas, basura e inseguridad en los comercios. También, se mencionaron dificultades sociales vinculadas a las adicciones, el narcotráfico, personas en situación de calle, necesidades de los comedores, instalaciones de cámaras de seguridad, desempleo y crisis de la industria nacional.

“Con el intendente Julio Zamora estoy agradecida por lo que hace en el barrio. Hace 20 años que trabajo y vivo acá, siento que siempre nos acompaña. Sé que a veces las condiciones no están dadas pero doy gracias a su gestión”, expresó Karina, representante de la institución DEICAL.

Con ejes en la salud, seguridad y en las entidades de bien público, Julio Zamora realizó una recorrida por Luján

El actual intendente de Tigre y candidato a primer senador por la Primera Sección Electoral, Julio Zamora, recorrió el Municipio de Luján junto a dirigentes y militantes de Somos Buenos Aires. Allí, señaló la importancia de la salud pública y reafirmó su compromiso con la misma.

“Estamos recorriendo instituciones muy reconocidas de Luján. En primer lugar, visitamos la Asociación de Lucha Contra el Cáncer, una organización que trabaja alrededor de esta problemática. Cumplieron un rol fundamental frente a una curtiembre que funcionaba aquí en Luján, cuya actividad provocó muchos casos de dicha enfermedad en los vecinos. Gracias a su lucha y a su trabajo constante lograron que esa curtiembre se retirara. Hoy siguen acompañando a más de 120 personas que atraviesan esta enfermedad, por lo que quisimos agradecerles por la tarea que realizan día a día”, destacó Julio Zamora.

Y agregó: “Luego recorrimos este centro emblemático de la ciudad: los Bomberos Voluntarios, muy reconocidos por la comunidad y con una tarea enorme durante todo el año. También estuvimos junto a Cristian y María recorriendo barrios, conversando con la gente y visitando instituciones. Todas nos transmiten las problemáticas que atraviesan en medio de la crisis económica. Frente a eso, nosotros venimos a proponer un modelo de gestión pública: el modelo Tigre en materia de seguridad, salud y educación. Es un modelo probado durante muchos años que puede replicarse en Luján a través de nuestros concejales”.

La jornada comenzó en horas de la mañana, cuando Zamora y dirigentes de la coalición visitaron la sede de A.Lu.C.E.C. – “Padre De Marco”, de la localidad de Jauregui, que cuenta con más de 50 años al servicio en la comunidad concientizando y previniendo el cáncer. Allí, dialogaron con las autoridades de la institución sobre el trabajo social que realizan en el territorio y las dificultades económicas que atraviesan.

Posteriormente, los candidatos se acercaron al Cuartel Central de Bomberos Voluntarios de Luján, donde dialogaron con los trabajadores y se interiorizaron las necesidades que hoy padecen.

A su vez, Cristian Alberti, primer candidato a concejal en Luján por Somos Buenos Aires, expresó: “Lo que más valoramos es el acompañamiento de Julio Zamora como intendente de Tigre. Queremos destacar el modelo de instituciones que se ha desarrollado allí, y cómo ha crecido Tigre en salud, seguridad, trabajo y educación. Para nosotros es un modelo a seguir. No queremos copiarlo, sino adaptarlo y aplicarlo en Luján para que nuestra ciudad también pueda crecer en esas áreas”.

Y prosiguió: “Creemos que los buenos modelos hay que continuarlos, y Luján necesita justamente eso: nuevos valores, mayor compromiso y dirigentes como Julio Zamora, que se entreguen en beneficio de la comunidad. Eso es lo que hemos querido reflejar aquí en Luján”.

Campaña electoral: Julio Zamora se reunió con militantes en Don Torcuato

En Club Juventud Unida de Don Torcuato, el candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral, Julio Zamora, se reunió con militantes de Somos Buenos Aires de cara a las elecciones que se llevarán adelante el próximo 7 de septiembre. En el encuentro, brindó unas palabras donde destacó que la coalición trabaja con políticas públicas de cercanía para la comunidad.

Además, resaltó que mediante este tipo de medidas se hará un cambio profundo en la política y continuó: “Somos Buenos Aires trabaja con un perfil humanista, mientras que desde otros sectores desarrollan un esquema que muestra lo peor de la Argentina y utilizan al Estado como un motín de guerra”.

En esta línea, cerró: “La gente no quiere volver a lo viejo y nosotros no queríamos quedarnos presos de las decisiones de tres personas para manejar el peronismo. Decidimos tomar un camino distinto y así discutir las cosas con fortaleza”.

Durante el encuentro, Julio Zamora y dirigentes de la coalición mantuvieron un espacio de debate y diálogo con los militantes sobre la actualidad de la campaña.

Además, el jefe distrital brindó un discurso donde resaltó los ejes de Somos Buenos Aires y destacó el importante horizonte de obras que mantiene el Gobierno local en el Municipio e indicó: “Tenemos un modelo en Tigre que nos tiene que dar orgullo”.