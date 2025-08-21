Temas educativos y laborales en José C. Paz

Por: Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar

El CFL Nº 402 de José C. Paz sigue fortaleciendo la inclusión educativa y laboral. En articulación con la Dirección de Discapacidad, se llevó adelante el Trayecto de Capacitación en Lengua de Señas, a cargo de la instructora Angela Figueroa, con la participación de quien escribe Dr. Prof. Carlos Víctor Zalazar.

El 20 de agosto, visité la EEE N.º 501, donde la instructora Beatríz Díaz dicta el curso de Confección de Bolsos y Mochilas, y compartió un encuentro con su directora. Más tarde, en la Secretaría de Asuntos Docentes, dialogó con Hilda Amaya, referente del SAE, felicitándola por el reconocimiento recibido por la EEP Nº 39.

Estas actividades se realizaron en representación del intendente Mario Ishii, quien impulsa en José C. Paz una gestión educativa que concibe a la formación laboral y la inclusión como pilares de la justicia social, consolidando al distrito como Ciudad del Aprendizaje UNESCO.