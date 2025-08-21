San Isidro celebra el 61° aniversario de Boulogne en el Parque Arenaza

La fiesta irá de 12 a 16 h en el parque público de Lamadrid 197. Habrá música en vivo, juegos para chicos, talleres, la Fiesta del Omelette Gigante, feria de emprendedores y artesanos, una torta para compartir y mucho más.

Este sábado 23 de agosto, Boulogne se viste de fiesta en el Parque Arenaza para celebrar su 61° aniversario como ciudad. En caso de lluvia, el evento pasa al sábado 30 de agosto. Además, el viernes 22 y el sábado 23, habrá importantes descuentos en casi un centenar de locales con Boulogne Ahorra.

“Imposible aburrirse, tendremos de todo y para todas las edades. Una fiesta para celebrar en comunidad, disfrutar de los talentos locales, sumarse a los talleres y seguir fortaleciendo la fuerte identidad de esta ciudad”, expresó Carolina Ruggero, subsecretaria de Cultura del Municipio de San Isidro, acerca del encuentro en el marco de Mi Barrio de fiesta.

Las actividades comenzarán a las 12 con la exhibición de un omelette gigante que se elaborará en vivo y se compartirá a las 14 h y en forma gratuita entre todos los presentes.

Desde las 12.30 h, Varieté Elefante Blanco, una banda musical compuesta por instrumentos de viento que se fusionan con artistas circenses recorrerá el Parque Arenaza para luego llegar al escenario con su espectáculo para toda la familia.

Al mismo tiempo, habrá talleres para divertirse en familia:

Memotest de pájaros nativos: propondrá hacer un librito en formato de acordeón donde se escribirán los nombres de pájaros y sus características, entre otras acciones. Para toda la familia.

El colibrí: el pájaro más famoso de mi barrio: invitará a confeccionar un colibrí en paño lenci y vellón, como homenaje a la escultura ubicada en Camino Real Morón y Panamericana, símbolo de Boulogne. Para niños desde los 5 años con un adulto que participa de la actividad.

Vinilos en vivo: rock en círculos: intervendrá vinilos con stencils, stickers, acrílico y otros recursos gráficos. Nombres y símbolos de bandas de rock para decorar tu pared. Desde los 12 años.

Letras en papel o tela: una posta de impresión serigráfica de posters con frases preseleccionadas de rock nacional para elegir. Te llevás un poster o traés una prenda para estampar una frase que te guste. Para toda la familia.

Por su parte, el Museo del Juguete de Boulogne brindará una Tarde de Juegos de Mesa de 14 a 16.30h, y la organización barrial local Starte propondrá Colores que transforman, una invitación para sumarse a una intervención artística individual y también a ilustraciones colectivas.

Además, el espacio contará con gastronomía y una feria de emprendedores y artesanos para apoyar al comercio local con 20 puestos.

Habrá diferentes stands: la Dirección Ambiental de San Isidro realizará actividades para reflexionar sobre problemáticas ambientales, entre juegos, muestras y sorteos; la Dirección de Prevención de Adicciones de San Isidro también se sumará con juegos y experiencias participativas; la Agrupación de Ex Combatientes de Malvinas de San Isidro montará Museo itinerante.

Los Sospechosos de Anoche subirán al escenario para cerrar con un show a puro rock y blues. Y a las 15.45 h, se realizará el cierre de las actividades con el tradicional corte de torta, gentileza de la panadería Las Delicias.

BOULOGNE AHORRA

En el marco del aniversario, el viernes 22 y el sábado 23 de agosto se llevará a cabo Boulogne Ahorra en colaboración con cerca de un centenar de comercios de esta localidad que ofrecerán descuentos de hasta el 20%, promociones 2×1 y ofertas exclusivas. Gastronomía, tecno, indumentaria, calzado, deco, bazar, petshop, servicios y mucho más.

Link al mapa de los locales participantes:

https://www.sanisidro.gob.ar/ahorraentubarrio