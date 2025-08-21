En el HCD, se llevó adelante una jornada institucional del Consejo Municipal de Discapacidad de Tigre

El Gobierno comunal organizó la propuesta que tuvo como objetivo generar un espacio de concientización, intercambio y acción frente al contexto de emergencia en discapacidad. La actividad contó con el conversatorio “Visibilizar para transformar” conducido por el activista por los derechos de las personas con discapacidad, Eduardo Sotelo.

El Municipio de Tigre realizó la jornada institucional del Consejo de Discapacidad que tuvo como objetivo generar un espacio de concientización, intercambio y acción con motivo de la emergencia de discapacidad. Participaron de la iniciativa, padres, funcionarios comunales, docentes y más de 100 jóvenes del programa “Envión”, de las sedes de Benavídez y Don Torcuato.

“Generamos este encuentro con familiares, profesionales y jóvenes con quienes hablamos de la situación que se está viviendo en discapacidad y el veto a la ley de emergencia, la cual se promulgó con mucho énfasis por la crisis que pasan las instituciones educativas y de salud. En el Municipio de Tigre tenemos el apoyo del intendente Julio Zamora, quien promueve constantemente políticas en la problemática y pensamos las necesidades de los vecinos”, afirmó la directora general de Discapacidad y Políticas Inclusivas, Marcela Jáuregui.

La jornada desarrollada en el Honorable Concejo Deliberante, inició con las palabras de bienvenida del presidente del HCD, Miguel Escalante, y la concejala Cecilia Ferreira Luego, continuó el conversatorio “Visibilizar para transformar”, conducido por el profesor de Educación Física y activista por los derechos de las personas con discapacidad, Eduardo Sotelo.

Sotelo sobre la charla dijo: “Fue una jornada linda por la heterogeneidad, con chicos, papás, docentes y funcionarios públicos. Es importante que haya distintos actores de la sociedad para seguir construyendo una comunidad más justa y equitativa, teniendo en cuenta las diferencias con los demás. Hablamos de la escuela, poder equiparar oportunidades y de la emergencia en discapacidad, una situación que es compleja para las instituciones”.

Se trabajó en torno a cuatro ejes fundamentales: visibilizar el impacto concreto de la emergencia en discapacidad; denunciar la falta de cobertura, pagos y apoyos esenciales; articular diferentes voces para incidir en políticas públicas; y reforzar el rol del Consejo local como espacio de construcción colectiva.

El vecino de Troncos del Talar, Cristian, declaró: “Esta jornada me pareció muy buena a nivel de concientización porque te muestra que el discapacitado no está invisible hacia nuestro intendente Julio Zamora, quien nos toma a cada uno como sujeto de derecho y no como fotografía para una elección. Más de esto es necesario y me siento muy representado”.