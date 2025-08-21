Sueño cumplido: la Escuela Secundaria Nº 33 ya tiene edificio propio

La Escuela Secundaria Nº 33 de Los Polvorines dejó atrás los espacios compartidos para inaugurar su edificio propio.

El acto fue encabezado por el intendente Leo Nardini, junto al director general de Cultura y Educación provincial, Alberto Sileoni; la secretaria general Noe Correa; la secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, Lic. Maria Luján Salgado; el Director de Consejos Escolares, Alejandro Perrone; Daniel Morard, subsecretario de Educación y Deporte del municipio; Karina Marín, directora de la institución, y toda la comunidad educativa que se reunió para realizar el simbólico corte de cinta.

El intendente subrayó el logro y su compromiso con la educación pública y con la comunidad: “Es un día de celebración como comunidad. Esta escuela es el resultado de una decisión política que se pone en función de lo más importante: las chicas y los chicos. La paciencia que tuvo toda la comunidad educativa tiene premio. Ustedes hoy están haciendo historia, son protagonistas y hacedores de esto”.

La nueva sede cuenta con seis aulas, biblioteca, laboratorio, patio y un salón de usos múltiples que será espacio de encuentro. “Tenemos muchos proyectos en camino y hoy los vamos a poder llevar adelante. Así que, chicos: ¡Bienvenidos a casa!”, expresó emocionada la directora Karina Marín, quien definió el momento como “histórico” y destacó el valor simbólico de tener por fin “la casa propia”.

La obra fue financiada con recursos del Fondo Educativo Municipal, en articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En ese marco, Alberto Sileoni, subrayó el compromiso del distrito: “Esta es una obra hecha con Fondo Educativo, que en otras intendencias lo esconden o le dan otros usos, y Leo lo usa enteramente para el bienestar de las escuelas. Ver que hay un Estado nacional desertor, agresivo, que busca el desvínculo, y venir a Malvinas y ver a un intendente que siempre trabaja por la unidad, por el entendimiento humano, la verdad que refuerza nuestra confianza”.

El evento reflejó el reconocimiento del derecho de cada joven a estudiar en condiciones dignas y seguras y celebró la construcción de comunidad en base al respeto. “Podemos pensar igual o diferente, pero mi sugerencia sana es que aprendan a compartir y a ser tolerantes en las diferencias. Que no nos quieran llevar a la división, porque de eso es muy difícil volver”, concluyó Nardini.